Kinh tế

Dự báo mới nhất về lãi suất VND tại Việt Nam

Thái Phương

(NLĐO) - Dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, mặt bằng lãi vay duy trì ở mức thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

Đây là ý kiến được các chuyên gia của Ngân hàng UOB nêu chiều 17-9, tại buổi cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn cuối năm 2025. 

Yếu tố tác động lãi suất: Nền kinh tế chống chịu tốt và năng động

Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), bất chấp rủi ro và bất ổn từ thuế quan, nền kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Hoạt động xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu do áp lực giá từ thuế.

"Sau mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2025 của Việt Nam lên 7,5% (từ mức dự báo trước đó là 6,9%; so với 7,09% trong năm 2024). Đối với năm 2026, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 7%" – ông Suan Teck Kin nói.

Dự báo lãi suất VND tại Việt Nam năm 2025: Xu hướng và tác động đến kinh tế - Ảnh 2.

Ngân hàng UOB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2025 của Việt Nam lên 7,5%

Trong giai đoạn 2026-2045, các chuyên gia của Ngân hàng UOB nhận định mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 7% là hoàn toàn khả thi đối với Việt Nam. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các chính sách cải cách và mở cửa hiện tại, cùng với đầu tư và thương mại, tiếp tục được thúc đẩy và thực thi hiệu quả.

Duy trì mặt bằng lãi suất

Liên quan đến lãi suất, theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu quý IV/2025, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), với triển vọng tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025 và áp lực trên tỉ giá của VND… sẽ hạn chế khả năng Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngân hàng UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Dự báo lãi suất VND tại Việt Nam năm 2025: Xu hướng và tác động đến kinh tế - Ảnh 3.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho rằng cơ quan quản lý sẽ tiếp tục ổn định lãi suất chính sách trong ngắn hạn và chỉ bắt đầu hạ lãi suất khi lộ trình cắt giảm mạnh lãi suất USD tại thị trường Mỹ là chắc chắn. 

Trong diễn biến tích cực, theo dự báo từ Nhóm Nghiên cứu UOB, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể cắt giảm lãi suất 3 lần tổng cộng 0,5 - 0,75%, đưa lãi suất USD xuống quanh mức 3,75% vào cuối năm nay. Và nếu kịch bản này xảy ra, Ngân hàng Nhà nước có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất VND vào cuối năm 2025, tạo động lực tăng trưởng cho năm 2026.

"Tại Việt Nam, tổng thể vẫn cho thấy một sự ổn định tích cực, với tăng trưởng kinh tế ở mức cao, lạm phát được kiểm soát trong mức mục tiêu, lãi suất ổn định và tỉ giá biến động khoảng 4% từ đầu năm đến nay. Với mức lạm phát hàng năm trung bình khoảng 4% cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% , thì lãi suất huy động VND hiện quanh 5%, lãi suất cho vay ngắn hạn 6-7%, cho vay trung dài hạn 8-9% là phù hợp. Với mặt bằng lãi suất hiện nay, tín dụng toàn hệ thống có thể đạt mức 19-20% cho cả năm nay" – ông Quang nói.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu ở mức thấp kỷ lục, lần lượt là 4,5%/năm và 3%/năm kể từ tháng 6-2023. Việc nới lỏng này nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

Sự ổn định của lãi suất huy động trong bối cảnh tín dụng tăng cao được một số tổ chức đánh giá là nhờ thanh khoản của hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái dồi dào sau khi cơ quan quản lý điều hành linh hoạt công cụ nghiệp vụ thị trường mở (OMO).

