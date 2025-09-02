HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Học sinh, sinh viên ngành này có thể vay tín chấp ngân hàng tới 500 triệu đồng, lãi suất 4,8%

Thái Phương

(NLĐO) - Học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ... có thể vay tín chấp tới 500 triệu đồng, lãi suất 4,8%/năm

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). 

Chương trình cho vay được ngân hàng triển khai theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Khách hàng được vay vốn là học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán cụ thể như khoa học sự sống, khoa học tự nhiên; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ tài chính; các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định…

Học sinh sinh viên vay tín chấp 500 triệu đồng lãi suất 4 , 8 % từ Ngân hàng - Ảnh 2.

Chương trình cho vay ưu đãi áp dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Ảnh: Huy Lân

Mức cho vay vốn tối đa để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác (tối đa 5 triệu đồng/tháng).

Cụ thể, khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng/người học thì không phải thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay. Nếu khách hàng vay vốn trên 500 triệu đồng/người học thì phải thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay bằng tài sản theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cho vay là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

"Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người học là người đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng. Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, người học trực tiếp đứng tên vay vốn tại ngân hàng" – đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thông tin.


Doanh nghiệp du lịch có thể được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn đầu tư

Doanh nghiệp du lịch có thể được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn đầu tư

(NLĐO) – Các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch ở TP HCM có thể được hỗ trợ lãi suất vay lên đến 100%, thời gian tối đa 7 năm.

Chưa bao giờ start-up dễ vay vốn như bây giờ

(NLĐO) – Lần đầu tiên sau nhiều năm, dòng vốn từ các ngân hàng và nhà đầu tư trong nước sẵn sàng chảy mạnh vào các start-up.

Doanh nghiệp vay vốn cho dự án xanh được hỗ trợ 2% lãi suất có khả thi?

(NLĐO) – Nguồn vốn hỗ trợ 2% lãi suất cho các dự án xanh sẽ được hỗ trợ từ ngân sách với những cơ chế, quy định rõ ràng.

