HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dự báo nhóm cổ phiếu sẽ "phi mã" đầu năm Ngọ

Sơn Nhung

(NLĐO)- Chứng khoán năm Bính Ngọ 2026 được dự báo tích cực, VN-Index có thể lên 2.099 điểm nhờ nâng hạng, dòng tiền ngoại và nhóm cổ phiếu hưởng lợi thuế quan

Năm Bính Ngọ 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được nhiều công ty chứng khoán đánh giá tích cực, với kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 2.099 điểm trong trung hạn. Các động lực chính bao gồm triển vọng nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại quay trở lại và sự phân hóa rõ nét ở nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Nhiều động lực nâng đỡ thị trường

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Nhất Việt, VN-Index đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm, qua đó xác nhận xu hướng tăng dài hạn sau giai đoạn tích lũy kéo dài cuối năm 2025. Đáng chú ý, trong tháng 1, khối ngoại đã mua ròng hơn 3.500 tỉ đồng, mức cao nhất trong vòng một năm, cho thấy tín hiệu "đón đầu" trước kỳ rà soát nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 3-2026.

Trong giai đoạn đầu năm, dòng tiền có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm ngân hàng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng sớm, trong khi nhóm chứng khoán bứt phá nhờ thông tin vận hành hệ thống KRX và cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Thời gian tới, nhóm sản xuất và xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục phân hóa, khi các doanh nghiệp thích nghi tốt với chuỗi cung ứng mới và ít chịu tác động từ thuế quan của Mỹ bắt đầu phục hồi từ vùng đáy.

Nhóm cổ phiếu nào sẽ phi mã trong năm Ngọ 2026? - Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu nào sẽ "phi mã" trong năm Ngọ?

Công ty Chứng khoán SSI cho rằng cải cách thị trường vốn đang được triển khai nhất quán, củng cố triển vọng nâng hạng FTSE Russell và tạo nền tảng để MSCI xem xét đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi. SSI kỳ vọng thị trường phục hồi theo yếu tố mùa vụ sau Tết, cùng triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 duy trì tích cực. Các nhóm ngành được ưu tiên gồm tiêu dùng, doanh nghiệp có lượng tiền mặt ròng cao, vật liệu xây dựng, phân bón, cao su và ngân hàng.

Kỳ vọng mốc 2.099 điểm

Trong khi đó, Công ty chứng khoán VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư chủ động xây dựng vị thế cho nhịp tăng mới. Theo đơn vị này, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm để hấp thụ lượng cung còn lại trước khi hồi phục và hướng lên vùng kháng cự 1.940 điểm. Việc tái cơ cấu danh mục, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và kiểm soát margin ở mức an toàn được đánh giá là cần thiết.

Ở trung hạn, VNDirect dự báo VN-Index hướng tới vùng 2.099 điểm nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ nền tảng, trong đó nổi bật là khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng tiền tệ. Song song đó, tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp niêm yết sẽ đóng vai trò quan trọng nâng đỡ xu hướng thị trường.

Một giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán VPS nhận định chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến thị trường phân hóa mạnh. 

Theo đó, ba nhóm cổ phiếu được đánh giá có triển vọng nổi bật gồm bất động sản khu công nghiệp, logistics – cảng biển và công nghệ – xuất khẩu phần mềm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rủi ro tỷ giá khi đồng USD mạnh lên, ưu tiên doanh nghiệp có nợ vay thấp và nguồn thu đa dạng để giảm thiểu rủi ro.

Tin liên quan

Chờ đón phiên giao dịch chứng khoán đầu năm mới

Chờ đón phiên giao dịch chứng khoán đầu năm mới

(NLĐO) - Ngày mai, 15-2 (mùng 6 Tết), sàn chứng khoán giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các công ty chứng khoán định giá thị trường đã nằm ở vùng hấp dẫn để đầu tư tích lũy.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán: Thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất

(NLĐO)- Năm 2026, thị trường chứng khoán không chỉ duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là nâng cao chiều sâu, tính bền vững.

Lực đẩy nào cho thị trường chứng khoán năm 2026?

(NLĐO)- Nhiều nhận định cho thấy năm 2026 sẽ là năm tăng trưởng theo chiều sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trump thị trường chứng khoán mua cổ phiếu gì năm ngọ cổ phiếu năm Ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo