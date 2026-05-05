Thời sự

Dự báo sắp có thêm đợt không khí lạnh, cảnh báo xuất hiện thời tiết cực đoan

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo khoảng cuối tuần này sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nguy cơ tố, lốc và mưa đá.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo gần khoảng mùng 8 đến 9-5 tức khoảng thứ 6-7 tuần này lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động, nên khoảng cuối tuần này miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông và nguy cơ tố, lốc; mưa đá và gió giật mạnh.

Dông lốc gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Ngoài ra, khoảng ngày 5 đến 7-5-2026, trên khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Thời gian mưa tập trung trong khoảng từ chiều đến tối. Trong mưa dông cũng cần cảnh giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong thời gian tới, khả năng rất cao xuất hiện El Nino (80-90%) từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (20-25%) và kéo dài sang năm 2027.

Trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão thì ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều.

Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thống kê từ chiều tối ngày 2-5 đến sáng ngày 4-5, mưa đá, dông, lốc, sét khiến 12 người bị thương (Thái Nguyên 5; Tuyên Quang 7); 3.100 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Điện Biên 53; Lào Cai 102; Thái Nguyên 1.382; Cao Bằng 22; Phú Thọ 376; Tuyên Quang 159; Thanh Hóa 5; Nghệ An 953; Hà Tĩnh 48).

Thiên tai cũng khiến 15.722 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại (Điện Biên 771 ha; Lào Cai 116 ha; Thái Nguyên 764 ha; Tuyên Quang 342 ha; Hà Nội 307 ha; Thanh Hóa 35 ha; Nghệ An 7.560 ha; Hà Tĩnh 5.827 ha).

Khi có mưa đá, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.

Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Chuyên gia lý giải về hiện tượng mưa đá nhiều hiếm gặp, hạt lớn bằng quả trứng gà, bóng tennis

(NLĐO) - Vì sao có hiện tượng mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis xảy ra trong những ngày gần đây?

Mưa đá trắng trời, dông, lốc bay nhà, 5 người bị thương

(NLĐO) - Mưa đá trắng xóa, dông, lốc khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, 5 người bị thương.

Đợt không khí lạnh cuối mùa dự báo tiếp tục gây mưa dông, lốc, mưa đá nhiều nơi

(NLĐO) - Dự báo ngày và đêm 3-5, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nguy cơ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

