Thời sự

VIDEO: Mưa đá trắng trời, dông, lốc bay nhà, 5 người bị thương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mưa đá trắng xóa, dông, lốc khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, 5 người bị thương.

Chiều và đêm 2-5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây ra nhiều thiệt hại.

VIDEO: Mưa đá trắng trời, dông lốc bay nhà, 5 người bị thương - Ảnh 1.

Mưa đá trắng xóa ở Thái Nguyên. Ảnh: MXH

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, tính đến 7 giờ ngày 3-5, toàn tỉnh này ghi nhận 5 người bị thương, trong đó xã Yên Trạch có 2 người, xã Phú Lạc 3 người.

Mưa dông cũng làm hơn 300 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, tập trung tại các xã như Trung Hội (79 nhà), Yên Trạch (51 nhà), Phú Thịnh (45 nhà), Hợp Thành (41 nhà), Phú Lạc (38 nhà), Phượng Tiến (34 nhà)… Ngoài ra, 11 trường học bị tốc mái, 2 nhà xưởng bị hư hỏng; nhiều cột điện bị gãy đổ; nhà văn hóa tại xóm Ba Luồng - Khe Khoang (xã Yên Trạch) bị tốc mái; tường rào trạm y tế xã Yên Trạch bị đổ…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 152 ha lúa và hoa màu tại xã Hợp Thành bị thiệt hại.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ". Chính quyền cơ sở đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, chăm sóc người bị thương, dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định đời sống.

Hiện các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại.

Đợt không khí lạnh cuối mùa dự báo tiếp tục gây mưa dông, lốc, mưa đá nhiều nơi

(NLĐO) - Dự báo ngày và đêm 3-5, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nguy cơ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

(NLĐO) - Tối ngày 2-5, Hà Nội và nhiều địa phương ở phía Bắc xảy ra dông lốc, mưa đá.

Diễn biến của đợt không khí lạnh cuối mùa, địa phương nào dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá?

(NLĐO) - Sáng nay 23-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

    Thông báo