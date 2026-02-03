Dự báo số cơn bão có thể ảnh hưởng tới Việt Nam trong năm 2026

Chiều 3-2, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo thông tin báo chí dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2026 và thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ.



Hội thảo thông tin báo chí dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2026

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện tại, ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần cuối tháng 1-2026 ở mức -0,4 độ C.



Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75-85%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các kỳ dự báo trước, còn khoảng 15-25%.

Cụ thể, hiện tượng ENSO nhiều khả năng ở trong điều kiện trung tính trong khoảng nửa đầu năm, sau đó khả năng các tháng cuối năm 2026 chuyển dần sang pha El Nino.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo ông Lâm, trong điều kiện ENSO nghiêng về pha nóng từ cuối mùa Hè và chuyển dần sang pha El Nino vào cuối năm 2026, ở khu vực Thái Bình Dương, gió tín phong sẽ yếu hơn trung bình, hoạt động đối lưu sẽ gia tăng suy ở khu vực gần Trung tâm Thái Bình Dương và suy giảm trên phần phía Tây Thái Bình Dương.

Khu vực Đông Nam Á, gồm cả khu vực phía nam của Việt Nam, mưa sẽ có xu hướng thấp hơn trung bình trong những tháng cuối năm 2026.

Đề phòng cơn bão có cường độ mạnh

Đáng chú ý, từ tháng 2 đến tháng 7-2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,2 cơn).

Từ tháng 8 đến tháng 12-2026, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 9,6 cơn, đổ bộ vào đất liền: 3,8 cơn).

"Số lượng cơn bão năm 2026 dự báo có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm" - ông Lâm cho biết. Tuy vậy, chuyên gia khuyến nghị cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh. Trong đó, từ tháng 8 đến tháng 9-2026 bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và từ tháng 9 đến tháng 12-2026 bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam.

Đáng chú ý, năm 2026, nắng nóng nhiều và gay gắt hơn so với năm 2025, ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3-2026. Từ khoảng tháng 4-2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Sau đó từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8-2026; sau đó từ khoảng tháng 9-2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Mùa mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực Nam Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 5, khu vực Bắc Bộ vào khoảng tháng 5.

Trong năm 2026, số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh Trung Bộ.