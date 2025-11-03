Dự báo thời tiết, 3-11: Có nắng, mưa về chiều tối và đêm

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết dự báo thời tiết hôm nay, 3-10, TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đến chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết TP HCM có mưa chủ yếu về chiều tối và đêm

Đối với thời tiết trên vùng biển Nam Bộ, khu vực vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau phía Bắc gió Tây đến Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 1-2.5 m, biển có lúc động nhẹ.

Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.