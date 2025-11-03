HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết, 3-11: Có nắng, mưa về chiều tối và đêm

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, TP HCM hôm nay tiếp tục có gió Tây Nam đến Tây hoạt động cấp 2-3, mưa dông vẫn xuất hiện trên khu vực về chiều tối và đêm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết dự báo thời tiết hôm nay, 3-10, TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đến chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết, 3-11: Có nắng, mưa về chiều tối và đêm - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết TP HCM có mưa chủ yếu về chiều tối và đêm

Đối với thời tiết trên vùng biển Nam Bộ, khu vực vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau phía Bắc gió Tây đến Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 1-2.5 m, biển có lúc động nhẹ.

Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Diễn biến đợt mưa lớn ở TP HCM

Lượng mưa 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 2-11 đến 7 giờ ngày 3-11) như sau: Bến Cát 55.8 mm, An Phú 47.8 mm, Củ Chi 21 mm, Phước Vĩnh 27 mm,...

Theo dự báo thời tiết, từ 13 giờ ngày 3-11 đến 13 giờ ngày 5-11, khu vực có tổng lượng mưa phổ biến 60-130 mm, có nơi trên 130 mm.

Từ ngày 6-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên khu vực.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết thời tiết nam bộ thời tiết TP HCM
