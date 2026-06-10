Dự báo thời tiết hôm nay, 10-6: Mưa to ở TPHCM và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 10-6, thời tiết TPHCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có mưa về chiều và tối

Theo đó, lượng mưa được dự báo trên khu vực dao động từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Người dân cần lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.

Còn thời tiết trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.