TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

QUỐC ANH

(NLĐO) - Sự cố rò rỉ điện tại công viên ở TP Cần Thơ khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn khẩn đề nghị các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu, ban quản lý dự án chuyên ngành chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người trong mùa mưa, ngập nước.

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước - Ảnh 1.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 21 đợt mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại.

Theo đó, các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo địa bàn phụ trách, khẩn trương kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn, dây dẫn điện, hệ thống nối đất, cây xanh, hố ga thoát nước, đặc biệt tại các công viên, khu vui chơi, khu dân cư thấp trũng, tuyến đường thường xuyên ngập nước.

Tạm ngưng sử dụng hoặc cô lập khu vực có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, xử lý khẩn cấp các vị trí có dấu hiệu rò rỉ điện, không đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra trên địa bàn. Đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy cơ cao, thông tin cảnh báo rộng rãi để người dân, phụ huynh không cho trẻ em vui chơi tại khu vực ngập nước, gần trụ đèn hoặc tủ điện.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật và công khai trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của địa phương.

Các đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi xảy ra cố rò điện, cây đổ, chiếu sáng hư hỏng, ngập nước. Phân công rõ người trực, người xử lý, phối hợp với điện lực, PCCC và công an địa phương khi có sự cố.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, xem đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biết trong mùa mưa, triều cường hiện nay.

Động thái của Sở Xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sau khi xảy ra sự cố rò rỉ điện tại công viên khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu tại TP Cần Thơ vài ngày trước.

Sở Xây dựng TP HCM đánh giá sự việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy nguy cơ mất an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện mưa lớn, ngập nước nếu không được kiểm tra, bảo trì thường xuyên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, trong 9 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 21 đợt mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại, trong đó có 2 người tử vong.

Tin liên quan

Cần Thơ: Rò rỉ điện khi triều cường dâng cao khiến 2 học sinh tử vong

Cần Thơ: Rò rỉ điện khi triều cường dâng cao khiến 2 học sinh tử vong

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ điện tại công viên khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập nặng

(NLĐO) - Chiều 23-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM rơi vào tình trạng ngập nặng.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

(NLĐO) - Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng học sinh tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo