TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn khẩn đề nghị các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu, ban quản lý dự án chuyên ngành chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người trong mùa mưa, ngập nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 21 đợt mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại.

Theo đó, các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo địa bàn phụ trách, khẩn trương kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn, dây dẫn điện, hệ thống nối đất, cây xanh, hố ga thoát nước, đặc biệt tại các công viên, khu vui chơi, khu dân cư thấp trũng, tuyến đường thường xuyên ngập nước.

Tạm ngưng sử dụng hoặc cô lập khu vực có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, xử lý khẩn cấp các vị trí có dấu hiệu rò rỉ điện, không đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra trên địa bàn. Đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy cơ cao, thông tin cảnh báo rộng rãi để người dân, phụ huynh không cho trẻ em vui chơi tại khu vực ngập nước, gần trụ đèn hoặc tủ điện.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật và công khai trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của địa phương.

Các đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi xảy ra cố rò điện, cây đổ, chiếu sáng hư hỏng, ngập nước. Phân công rõ người trực, người xử lý, phối hợp với điện lực, PCCC và công an địa phương khi có sự cố.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, xem đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biết trong mùa mưa, triều cường hiện nay.

Động thái của Sở Xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sau khi xảy ra sự cố rò rỉ điện tại công viên khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu tại TP Cần Thơ vài ngày trước.

Sở Xây dựng TP HCM đánh giá sự việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy nguy cơ mất an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện mưa lớn, ngập nước nếu không được kiểm tra, bảo trì thường xuyên.