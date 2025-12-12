HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 12-12: TPHCM và Nam Bộ oi nóng, UV cao

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có nắng ráo, hầu như không mưa, chỉ số UV ở mức 7.

Trung tâm Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 12-12, ở TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây thay đổi đến nhiều mây, trời sẽ có nắng ráo và hầu như không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24°C và cao nhất khoảng 33°C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 12-12: TPHCM và Nam Bộ nắng ráo, UV cao - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng ráo, oi nóng

Vào buổi trưa và chiều, độ ẩm kết hợp với nhiệt độ cao có thể khiến thời tiết trở nên khá oi bức.

Theo đó, độ ẩm trung bình ngày khoảng 68%, trong khi xác suất mưa chỉ khoảng 2%. Chỉ số UV tối đa đạt mức 7, được đánh giá là có hại đối với những người có làn da nhạy cảm.

Trước điều kiện nắng nóng và UV cao, người dân nên chủ động bảo vệ da khi ra ngoài bằng cách thoa kem chống nắng, đội nón rộng vành, đeo kính râm và uống đủ nước để tránh mất nước.

Cũng trong ngày hôm nay, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực biển trên cần hết sức lưu ý vì có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 12-12: TPHCM và Nam Bộ nắng ráo, UV cao - Ảnh 2.

Diễn biến mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Diễn biến mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

(NLĐO) - Vùng áp thấp ở khu vực Nam Biển Đông không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió giật mạnh.

Bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn tơi tả hơn 2 tháng bão đi qua

(NLĐO)- Bão đã qua đi hơn 2 tháng, thế nhưng cảnh tơi tả, đổ nát ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn còn hiện hữu.

Áp thấp hình thành ở Nam Biển Đông, vùng biển Khánh Hòa - Cà Mau gió mạnh, sóng cao

(NLĐO) - Theo Cục Khí tượng thủy văn, trong tháng 12-2025, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới

