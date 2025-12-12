Dự báo thời tiết hôm nay, 12-12: TPHCM và Nam Bộ oi nóng, UV cao

Trung tâm Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 12-12, ở TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây thay đổi đến nhiều mây, trời sẽ có nắng ráo và hầu như không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24°C và cao nhất khoảng 33°C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng ráo, oi nóng

Vào buổi trưa và chiều, độ ẩm kết hợp với nhiệt độ cao có thể khiến thời tiết trở nên khá oi bức.



Theo đó, độ ẩm trung bình ngày khoảng 68%, trong khi xác suất mưa chỉ khoảng 2%. Chỉ số UV tối đa đạt mức 7, được đánh giá là có hại đối với những người có làn da nhạy cảm.

Trước điều kiện nắng nóng và UV cao, người dân nên chủ động bảo vệ da khi ra ngoài bằng cách thoa kem chống nắng, đội nón rộng vành, đeo kính râm và uống đủ nước để tránh mất nước.

Cũng trong ngày hôm nay, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực biển trên cần hết sức lưu ý vì có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.