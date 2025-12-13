Dự báo thời tiết hôm nay, 13-12: Bầu trời TPHCM mờ mịt do "chất lượng không khí xấu"

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 13-12, Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng TPHCM ngày nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 22-25 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự bá thời tiết hôm nay ở TPHCM ít mưa

Chất lượng không khí trong khu vực được đánh giá ở mức xấu. Người có bệnh hô hấp, người cao tuổi và trẻ nhỏ được khuyến cáo hạn chế thời gian ra ngoài, đồng thời đeo khẩu trang chuyên dụng để bảo vệ sức khỏe.

Khu vực Nam Bộ nhiều khả năng có mưa, phần lớn là mưa nhỏ;. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,5-3,5 m.

Chiều tối và đêm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang và khu vực phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.