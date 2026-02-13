Dự báo thời tiết hôm nay, 13-2: TPHCM và Nam Bộ hanh khô

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 13-2, ở TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; riêng TPHCM không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ hanh khô

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực hanh khô, se lạnh vào sáng sớm; duy trì trạng thái ngày nắng, không mưa hoặc có mưa nhẹ vài nơi.

Theo đó, độ ẩm trên khu vực thấp khoảng 30-50% khiến không khí rất khô, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Người dân cần lưu ý cần uống đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng khi ra đường và đề phòng cháy nổ.

Ngoài ra, TPHCM có chất lượng không khí ở mức có hại (124 AQI), các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu, nên giới hạn hoạt động ngoài trời.

Còn thời tiết biển, trên vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, ban ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,5-3,5 m; biển động.

Gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên.