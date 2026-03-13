Dự báo thời tiết hôm nay, 13-3: TPHCM và Nam Bộ nắng mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (13-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng nhận định thời tiết khu vực giai đoạn này xu hướng nắng mạnh vào ban ngày, trời hanh khô do độ ẩm thấp.
Do đó, người dân cần uống đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe và đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.
Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí thường ở mức xấu đến có hại. Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt khi tiếp xúc. Người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời lâu có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.
Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4 m.
Hình thái thời tiết Nam Bộ trong 10 ngày tới
Trong 24-48 giờ tới: Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông xuống Bắc Bộ và Trung Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.
Từ 3-10 ngày tới: Áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định, khoảng ngày 16 và 17-3 suy yếu dần, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần và mở rộng về phía Đông.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới khoảng ngày 17 và 18-3 có xu hướng hoạt động mạnh dần. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, từ ngày 17-3 xu hướng giảm dần cường độ, sau hoạt động yếu.
