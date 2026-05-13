Dự báo thời tiết hôm nay, 13-5: Nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 13-5, tại TPHCM và Nam Bộ ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 33-36 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết hôm nay, khu vực Nam Bộ sáng có nắng gián đoạn, một số nơi ven biển có mưa sớm. Trưa chiều, nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều nơi, tập trung ở miền Đông và khu vực biên giới phía Tây. Chiều tối và đêm, khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Khu vực sẽ tiếp tục có nắng nóng trong vài ngày tới, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khoảng thời gian xuất hiện nắng nóng từ 11-16 giờ.

Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 16-5.



