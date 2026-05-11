Nắng nóng gia tăng trên diện rộng cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 11 đến 12-5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nắng nóng trở lại miền Bắc sau chuỗi ngày mát mẻ do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa

Bắc Bộ: Từ ngày 13-5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14 đến 16-5 khả năng có nắng nóng diện rộng; từ ngày 17 đến 20-5 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 13 đến 17-5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 15-5, từ khoảng ngày 16-5, có mưa rào và dông rải rác.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 11-5, TP Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ. Nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ:Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM: Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.