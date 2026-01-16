Dự báo thời tiết hôm nay, 16-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, nền nhiệt thấp nhất dưới 21 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 16-1, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Đêm có mưa rào vài nơi ở Nam Bộ, riêng TPHCM không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ khá ổn định

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho hay khu vực khá ổn định, thời tiết sẽ hanh khô và có độ ẩm thấp. Ban ngày, chủ đạo vào trưa, chiều thời tiết có nắng, oi bức nhẹ.

Ngoài ra, tình trạng quang mây về đêm khiến nhiệt độ giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Người dân cần lưu ý uống đủ nước, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Riêng TPHCM, chất lượng không khí ở mức khá. Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm.

Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời.

Hôm nay, trên các vùng biển TPHCM và Nam Bộ cũng ổn đinh, không ghi nhận hình thái bất thường hay mưa dông xảy ra.