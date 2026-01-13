Dự báo thời tiết hôm nay, 13-1: TPHCM và Nam Bộ dễ chịu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 13-1, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Khả năng về chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ở Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, một số nơi trên 31 độ C.

Riêng tại TPHCM, thời tiết cả ngày không mưa, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tăng nhiệt nhẹ, ban ngày trời có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết khu vực Đông Nam Bộ đêm không mưa, sáng sớm se lạnh, ban ngày nắng đều. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-50%, gây cảm giác hanh khô, khó chịu. Còn Tây Nam Bộ đêm nhiệt độ ít thay đổi, ngày nắng; riêng ven biển phía Đông và bán đảo Cà Mau có mưa rào rải rác.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chú ý bổ sung nước cho cơ thể khi nền nhiệt tăng nhanh, đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ do thời tiết khô hanh.



Trên biển, khu vực từ Gia Lai đến TPHCM và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh, sóng cao 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.