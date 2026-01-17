Dự báo thời tiết hôm nay, 17-1: Chất lượng không khí TPHCM ở mức có hại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 17-1, khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng TPHCM không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Chất lượng không khí TPHCM hôm nay ở mức có hại

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin đặc điểm không khí khu vực sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh. Trong ngày, độ ẩm khá thấp tạo cảm giác hanh khô.

Do đó, người dân nên bổ sung nước thường xuyên, đề phòng cháy nổ có thể gia tăng.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức có hại (133 AQI), các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.

Người dân nên giới hạn hoạt động ngoài trời, mang khẩu trang khi ra đường.

Còn trên vùng biển TPHCM và Nam Bộ, thời tiết biển ổn định, không ghi nhận dự báo hay cảnh báo về mưa dông hay sóng lớn.