Dự báo thời tiết hôm nay, 20-11: TPHCM và Nam Bộ có khả năng mưa dông cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết hôm nay, 20-11, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có khả năng mưa dông cao

Trong khi đó, ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết khu vực hôm nay sẽ có mưa dông ở một số nơi với xác suất mưa khoảng 70%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do đó, người dân cần mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài.

Đối với thời tiết trên vùng biển, từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 3-5 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2-3 m.

Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.