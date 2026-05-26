Dự báo thời tiết hôm nay, 26-5: TPHCM và Nam Bộ có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 26-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM, xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Trong khi đó, miền Tây Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 40-50%. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5 trước khi giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Thời tiết oi bức kéo dài cũng dễ gây mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Ngoài ra, trong những ngày tới, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh chủ yếu xuất hiện vào chiều, tối và đêm.

Theo đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Tình trạng ngập úng cục bộ cũng có thể gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.



Trên biển, hôm nay khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Bên cạnh đó, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nói trên cần đề phòng nguy cơ ảnh hưởng bởi lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.