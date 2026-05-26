Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, có gì bất thường và khi nào hạ nhiệt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, có gì bất thường và khi nào hạ nhiệt?

Thùy Linh

(NLĐO) - Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8 độ C, Bắc Ninh 40,5 độ C, Láng (TP Hà Nội) 40,7 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C,…

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm 2026 - Ảnh 1.

Nắng nóng ở Hà Nội gay gắt, có thời điểm trên 40 độ C

Các nơi khác ở Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ như trạm: Tuyên Quang 39,3 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39,4 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Dự báo ngày 26 đến 27-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng cao điểm kéo dài từ 9 đến 19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng 36-38 C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng cao điểm từ 9-18 giờ.

Dự báo nắng kéo kéo dài tới hết 29-5

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5, từ ngày 28-5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28-5, từ ngày 29-5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5-2026. Về thời điểm của đợt nóng này ở miền Bắc thì không có điểm gì là bất thường. Tuy nhiên, đây cũng là một đợt nắng nóng mạnh, kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ sáng đến 19 giờ) đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt. Do còn chịu tác động của gió phơn khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh.

Cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16-5 vừa qua và là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-5: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-5: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ chịu tác động của nắng nóng, thời gian xuất hiện nắng nóng từ 11-16 giờ.

Hôm nay 25-5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

(NLĐO) - Dự báo ngày hôm nay 25-5, miền Bắc và miền Trung có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Nắng nóng diễn biến gay gắt hơn, nhiệt độ có nơi dự báo trên 40 độ C

(NLĐO) - Dự báo từ ngày 24 đến 25-5, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ diễn biến gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ C.

nắng nóng nắng nóng gay gắt đợt nắng nóng thời tiết hôm nay thời tiết Hà Nội hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo