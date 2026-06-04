Dự báo thời tiết hôm nay, 4-6: TPHCM và Nam Bộ có mưa vào chiều tối và đêm

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 4-6, TPHCM và Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ mưa về chiều và tối

Theo dự báo, lượng mưa trên khu vực phổ biến từ 10-30 mm, một số nơi có thể ghi nhận mưa to trên 50 mm. Tuy nhiên, lượng mưa có xu hướng giảm so với những ngày trước.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2-3 m, biển động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 4-5, độ cao sóng từ 1-2 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ.

Trên vùng biển TPHCM, gió Tây Nam cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Thời tiết trên các vùng biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.