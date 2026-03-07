Dự báo thời tiết hôm nay, 7-3: Nam Bộ chủ yếu nắng, lưu ý chất lượng không khí tại TPHCM

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (7-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng, trời hanh khô

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ hôm nay đến 10 ngày tới, thời tiết khu vực có xu hướng nắng nhiều, trời hanh khô. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và đề phòng nguy cơ cháy nổ.

Bên cạnh đó, mưa trái mùa khả năng xuất hiện xen kẽ hoặc về cuối ngày, có thể kèm dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí hôm nay ở mức có hại cho sức khỏe (AQI 118).

Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt ngay khi tiếp xúc; người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời thời gian dài có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 2,5-3,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.