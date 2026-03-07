HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 7-3: Nam Bộ chủ yếu nắng, lưu ý chất lượng không khí tại TPHCM

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ chủ yếu nắng, trời hanh khô, cuối ngày có mưa trái mùa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (7-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 7-3: Nam Bộ chủ yếu có nắng, chất lượng không khí TPHCM có hại - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng, trời hanh khô

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ hôm nay đến 10 ngày tới, thời tiết khu vực có xu hướng nắng nhiều, trời hanh khô. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và đề phòng nguy cơ cháy nổ.

Bên cạnh đó, mưa trái mùa khả năng xuất hiện xen kẽ hoặc về cuối ngày, có thể kèm dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí hôm nay ở mức có hại cho sức khỏe (AQI 118).

Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt ngay khi tiếp xúc; người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời thời gian dài có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 2,5-3,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 7-3: Nam Bộ chủ yếu có nắng, chất lượng không khí TPHCM có hại - Ảnh 2.

Hình thái thời tiết từ ngày 7 đến 16-3:

Trong 24-48 giờ tới: Áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam biển Đông hoạt động yếu, hội tụ gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ có cường độ suy yếu dần. Gió Đông Bắc mạnh dần trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Từ 3-10 ngày tới: Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau hoạt động ổn định, khoảng ngày 9 và 10-3 được tăng cường lệch Đông trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam biển Đông xu hướng lấn Tây yếu vào ngày 8 và 9-3. Hội tụ gió trên cao hoạt động trở lại và tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ vào ngày 11 và 12-3. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ đầu tháng 3: 3 ngày khác biệt

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ đầu tháng 3: 3 ngày khác biệt

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết 10 ngày đầu tháng 3, TPHCM phổ biến có nắng đến nắng nóng, khả năng xuất hiện đợt mưa trái mùa ngắn ngày.

Chơi thể thao trong thời tiết lạnh cần lưu ý gì?

Điều quan trọng là điều chỉnh cường độ phù hợp với thời tiết, độ tuổi, thể trạng và bệnh nền.

Đổ bệnh do thời tiết ẩm ương

Thời tiết cực đoan nóng lạnh, khô hanh những ngày gần đây làm nhiều người uể oải, mệt mỏi, khó thở... khiến công việc, học hành bị ảnh hưởng nghiêm trọng

