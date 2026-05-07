Dự báo thời tiết hôm nay, 7-5: TPHCM và Nam Bộ về chiều tối có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 7-5, TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo đó, mưa xảy ra chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ, với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết mưa dông sẽ còn xuất hiện vào chiều tối, nắng nóng trên khu vực thu hẹp dần.

Cụ thể, hôm nay vào buổi sáng trời ít mưa, có nắng gián đoạn, thời tiết khá oi. Trưa chiều, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi, nhất là khu vực miền Đông và biên giới Tây Nam. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông tiếp tục hình thành nhưng xu hướng mưa to giảm hơn.