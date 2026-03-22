Dự báo thời tiết hôm nay tại TPHCM và Nam Bộ: Cần chú ý 2 thời điểm trưa và chiều

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (22-3) tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin hình thế thời tiết chủ đạo của khu vực là áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, kết hợp với gió Đông Bắc cường độ nhẹ.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng cao điểm

Theo đó, thời tiết phổ biến ngày nắng kéo dài, cường độ nắng tăng mạnh về trưa và chiều.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt, độ ẩm giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em, dễ tác động đến hệ hô hấp và tim mạch.

Do đó, người dân cần uống đủ nước, che chắn kỹ khi ra ngoài, tránh hoạt động ngoài trời quá lâu... cần lưu ý an toàn về điện, phóng tránh nguy cơ cháy nổ.

Trên biển, thời tiết và sóng gió nhìn chung thuận lợi cho hoạt động du lịch và vận tải. Khu vực phía Tây như Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du có mây thay đổi, không mưa, ngày nắng; sóng cao từ 0,25-1,2 m, gió nhẹ đến cấp 4, các tuyến tàu từ Rạch Giá và Hà Tiên hoạt động ổn định.

Khu vực phía Đông gồm Côn Đảo, Phú Quý trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km; sóng cao 0,5-1,75 m, gió đông bắc cấp 4-5, tàu cao tốc vận hành bình thường.