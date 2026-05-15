Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 15-5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 15-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 50-55%. Thời gian nắng nóng tập trung chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi ở TPHCM và Nam Bộ có mưa vào chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thêm, nắng nóng trong ngày hôm nay có xu hướng giảm dần và chủ yếu xuất hiện tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong khi đó, mưa dông có khả năng gia tăng trên diện rộng vào chiều tối.

Cụ thể, buổi sáng trời ít mưa, có nắng sớm, thời tiết hơi oi bức. Đến trưa và chiều, nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ và TPHCM; miền Tây xuất hiện nắng nóng cục bộ tại các khu vực dọc biên giới phía Tây. Từ chiều tối đến đêm, mây dông phát triển mạnh, gây mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Theo khuyến cáo, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt và khi có mưa dông. Đồng thời, cần sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn, mang theo ô, dù hoặc áo mưa khi ra ngoài để chủ động ứng phó với thời tiết thay đổi bất chợt.