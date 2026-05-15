Thời sự

Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 15-5

ÁI MY

(NLĐO) - Từ dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng, khả năng cao có mưa nhiều nơi vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 15-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 50-55%. Thời gian nắng nóng tập trung chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ.

Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 15-5 - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi ở TPHCM và Nam Bộ có mưa vào chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thêm, nắng nóng trong ngày hôm nay có xu hướng giảm dần và chủ yếu xuất hiện tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong khi đó, mưa dông có khả năng gia tăng trên diện rộng vào chiều tối.

Cụ thể, buổi sáng trời ít mưa, có nắng sớm, thời tiết hơi oi bức. Đến trưa và chiều, nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ và TPHCM; miền Tây xuất hiện nắng nóng cục bộ tại các khu vực dọc biên giới phía Tây. Từ chiều tối đến đêm, mây dông phát triển mạnh, gây mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Theo khuyến cáo, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt và khi có mưa dông. Đồng thời, cần sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn, mang theo ô, dù hoặc áo mưa khi ra ngoài để chủ động ứng phó với thời tiết thay đổi bất chợt.

Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 15-5 - Ảnh 1.

Trong 10 ngày tới, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng vào trưa và chiều, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe, nhất là các bệnh tim mạch. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cây cối và hạ tầng.

Tin liên quan

Diễn biến mới nhất của đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực

(NLĐO) - Dự báo ngày 15-5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ.

Dự báo mới nhất: Thời điểm TPHCM và Nam Bộ chấm dứt nắng nóng, có mưa “vàng”?

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt trên cả nước đã kéo dài nhiều ngày. Dự báo từ ngày mai, 16-5, nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ sẽ suy giảm dần.

Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, nền nhiệt phổ biến các địa phương thế nào?

(NLĐO) - Dự báo ngày hôm nay 14-5, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước.

