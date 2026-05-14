Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, nền nhiệt phổ biến các địa phương thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14-5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.



Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trong hôm nay 14-5

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Hôm qua 13-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,3 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37,3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,7 độ; Trà My (Đà Nẵng) 37,8 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,0 độ; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,2 độ; Tà Lài (Đồng Nai) 37,5 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Các chuyên gia dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ kết thúc từ ngày 16-5. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17-5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, về xu thế khí hậu trong thời gian tới, khả năng rất cao xuất hiện El Nino với xác suất khoảng 80 - 90% từ giữa năm 2026. El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (với xác suất khoảng 20 - 25%) và kéo dài sang năm 2027.

"Trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm" - ông Hưởng cảnh báo.