Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán, xuất hiện diễn biến mới vào đêm giao thừa

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo cập nhật mới từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho thấy đêm giao thừa (29 tháng Chạp, tức 16-2) khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tăng cường xuống miền Bắc, làm thay đổi trạng thái thời tiết so với những ngày trước đó.



Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường vào đúng Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó miền Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, còn khu vực miền Trung và miền Nam phổ biến ngày nắng, mưa rào rải rác.

Thời tiết hôm nay và các ngày gần đây tại miền Bắc phổ biến sáng sớm nhiều mây, trưa chiều hửng nắng do khối không khí lạnh trước đó suy yếu và lệch ra phía đông. Hình thái này được nhận định còn duy trì đến hết ngày 16-2 (29 tháng Chạp).

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán

Từ đêm 16-2 (đêm 29 tháng chạp), một đợt không khí lạnh cường độ trung bình sẽ tràn về, khiến thời tiết Tết ở Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, kéo dài đến khoảng 19-2 (mùng 3 Tết).

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Từ ngày 20 đến 22-2 (mùng 4-6 Tết), miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Tây có nơi cao hơn; thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi dưới 15 độ C.

Với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, giai đoạn 14 đến 16-2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ 17 đến 19-2 (mùng 1-3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C; thấp nhất phía Bắc 16-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Từ 20 đến 22-2, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, thấp nhất 18-21 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ 14 đến 22-2 phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc khu vực trong thời kỳ 17 đến 19-2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18 đến 20-2, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C, riêng phía Bắc trong thời gian 18 đến 20-2 ở mức 25-27 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 14 đến 22-2 ít mưa, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét; nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nam Bộ trong suốt thời kỳ 14 đến 22-2 duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.