Thời sự

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ngày bầu cử

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ chủ yếu có nắng, cuối ngày có khả năng xuất hiện mưa vài nơi.

Hôm nay (15-3) - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ngày bầu cử - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng, oi nóng - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết những ngày này có xu hướng nắng nhiều vào ban ngày, độ ẩm thấp nên không khí khá hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Riêng hôm nay, khu vực Nam Bộ nhìn chung ít mưa, ban ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhưng diện mưa không lớn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trưa và chiều trời oi nóng, người dân nên che chắn khi ra đường và bổ sung nước thường xuyên; đồng thời lưu ý mưa dông có thể xuất hiện bất chợt vào cuối ngày.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) ban ngày có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao 2-4 m, hướng Đông Bắc.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết để đảm bảo an toàn.

Chăm sóc trẻ trong thời tiết nắng nóng ra sao?

Hỏi: Trời nắng nóng cần chăm sóc trẻ em thế nào để trẻ không bị mệt mỏi? (Kim Thùy, quận 7- TP HCM)

