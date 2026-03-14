Thời sự

Dự báo thời tiết cả nước dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thùy Linh

(NLĐO) - Bắc Bộ dự báo có mưa phùn, sương mù, trời rét; Trung Bộ có mưa rải rác, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có dự báo chi tiết thời tiết phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những yếu tố ảnh hưởng như không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, từ ngày 14-3 suy yếu và biến tính dần. Từ đêm 14 đến 16-3, hội tụ gió yếu trên mực 1.500 m có khả năng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ ngày 14 đến 16-3-2026 như sau:

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 14-3 khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 16-3 giảm mưa. Riêng phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội, ngày 14-3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 14 đến 16-3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Hàng trăm cử tri đặc thù trong trại tạm giam ở Huế sẽ thực hiện quyền bầu cử như thế nào?

Hàng trăm cử tri đặc thù trong trại tạm giam ở Huế sẽ thực hiện quyền bầu cử như thế nào?

(NLĐO) - Trại tạm giam Công an TP Huế đã chuẩn bị kỹ càng công tác bầu cử, đảm bảo quyền bầu cử của hàng trăm người đang bị tạm giam, tạm giữ.

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp

(NLĐO) - Cử tri cần nắm được quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; cách ghi phiếu bầu cử hợp lệ, đúng quy định

VIDEO: Cử tri ở 55 khu vực miền núi, biên giới đi bầu cử sớm

(NLĐO) - Sáng 13-3, cử tri tại 12 xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự báo thời tiết đại biểu quốc hội Hội đồng nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội thời tiết ngày bầu cử
