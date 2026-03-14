Dự báo thời tiết cả nước dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự báo chi tiết thời tiết dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Những yếu tố ảnh hưởng như không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, từ ngày 14-3 suy yếu và biến tính dần. Từ đêm 14 đến 16-3, hội tụ gió yếu trên mực 1.500 m có khả năng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ ngày 14 đến 16-3-2026 như sau:

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 14-3 khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 16-3 giảm mưa. Riêng phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội, ngày 14-3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 14 đến 16-3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.