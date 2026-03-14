Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ trong ngày bầu cử

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ ngày 14-3 phát tin dự báo thời tiết trong hôm nay và ngày mai, 15-3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng đến nắng nóng - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo đó, xu thế thời tiết tại TPHCM và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nhưng cường độ không mạnh và dịch dần ra phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.

Dự báo cho thấy khu vực Nam Bộ từ sáng đến trưa trời nắng nhiều, thời gian nắng kéo dài khoảng 9-10 giờ mỗi ngày; các tỉnh miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng. Chiều tối chỉ có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-26 độ C, phía Bắc miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông dao động 33-36 độ C; miền Tây từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Riêng tại TPHCM, thời tiết trong ngày có mây thay đổi, ban ngày nắng là chủ đạo, khu vực trung tâm và phía Đông Bắc thành phố có nơi xuất hiện nắng nóng. Cường độ nắng mạnh nhất vào khoảng 12-16 giờ, khi độ ẩm không khí giảm thấp, thời tiết khô nóng và khá oi bức.

Nhiệt độ tại TPHCM thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo thời tiết ít mưa, nắng mạnh, đặc biệt vào trưa và chiều với nền nhiệt cao, không khí hanh khô nên uống đủ nước, tránh hoạt động lâu ngoài trời, sử dụng các biện pháp bảo vệ sức khoẻ. Ngoài ra, cần lưu ý các thiết bị điện, đề phòng nguy cơ cháy nổ.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, phía Nam có lúc cấp 5.