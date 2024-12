Dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm 11-12 công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO), trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên lần lượt 6,4% và 6,6% trong các năm 2024 và 2025. Mức dự báo được ADB đưa ra hồi tháng 9 lần lượt là 6% và 6,2%. Theo ADB, hoạt động thương mại mạnh mẽ, sản xuất chế biến chế tạo hàng xuất khẩu phục hồi và việc tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tài khóa đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, việc đẩy mạnh đầu tư công và các chính sách hỗ trợ về tài khóa và tiền tệ là biện pháp cần thiết để kích thích hơn nữa nhu cầu nội địa.

Nhìn chung, báo cáo mới nhất của ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á đang phát triển tiếp tục ổn định trong năm nay và năm sau. Theo Reuters, khu vực này gồm 46 nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, trải dài từ Georgia đến Samoa và không bao gồm Nhật Bản, Úc, New Zealand. Các nền kinh tế của khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,9% trong năm 2024, thấp hơn một chút so với dự báo 5% trước đó. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng năm 2025 giảm từ 4,9% xuống còn 4,8%, chủ yếu do triển vọng yếu hơn của nhu cầu nội địa ở Nam Á. Dự báo lạm phát của khu vực giảm từ 2,8% xuống 2,7% trong năm nay và từ 2,9% xuống 2,6% vào năm tới, một phần do giá dầu dự kiến hạ nhiệt.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu ở Hà NộiẢnh: Reuters

Nhà kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park, nhận định nhu cầu nội địa mạnh mẽ và xuất khẩu tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng kinh tế trong khu vực này. Tuy nhiên, các thay đổi chính sách của Mỹ dưới thời chính quyền sắp tới của ông Donald Trump có thể ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của khu vực. Cụ thể, những thay đổi về chính sách thương mại, tài khóa và nhập cư của Mỹ có thể làm giảm tăng trưởng và tăng lạm phát.

Vì các thay đổi chính sách quan trọng này dự kiến cần thời gian và được triển khai dần dần, tác động đối với khu vực nhiều khả năng diễn ra từ năm 2026. Tuy nhiên, tác động có thể diễn ra sớm hơn nếu các chính sách được thực thi nhanh chóng và sớm hơn dự kiến, hoặc nếu các công ty có trụ sở tại Mỹ tăng cường nhập khẩu để tránh các mức thuế có thể áp dụng. Bên cạnh sự không chắc chắn liên quan đến những thay đổi chính sách của Mỹ, khu vực còn đối mặt một số rủi ro như căng thẳng địa chính trị leo thang hoặc thị trường bất động sản tiếp tục bất ổn tại Trung Quốc.

Trong ngắn hạn, theo ADB, triển vọng của hầu hết nền kinh tế trong khu vực vẫn tương đối ổn định. Dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 4,8% năm nay và 4,5% vào năm tới. Trong khi đó, dự báo dành cho Ấn Độ được điều chỉnh giảm từ 7% xuống còn 6,5% năm 2024 và từ 7,2% xuống còn 7% năm 2025 do tăng trưởng đầu tư tư nhân và nhu cầu nhà ở thấp hơn dự kiến. Triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á trong năm nay được nâng từ 4,5% lên 4,7% nhờ xuất khẩu hàng chế tạo và chi tiêu đầu tư công mạnh hơn. Dự báo cho năm tới được giữ nguyên ở mức 4,7%.

"Sai lầm lớn" Tổng thống Joe Biden hôm 10-12 đã gọi mức thuế quan mới mà người kế nhiệm Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt là một "sai lầm lớn". Trong bài phát biểu tại Viện Brookings (Mỹ), ông Biden cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump dường như quyết tâm áp đặt mức thuế cao, phổ quát đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ với "niềm tin sai lầm" rằng các nước bên ngoài sẽ gánh chịu chi phí của các mức thuế đó, thay vì người tiêu dùng Mỹ. "Tôi tin rằng cách tiếp cận này là một sai lầm lớn" - ông Biden cho biết. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bày tỏ nỗi lo kế hoạch thuế quan của ông Trump có thể làm suy yếu tiến triển đạt được trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát và gây hậu quả tiêu cực đối với tăng trưởng. Cũng theo bà Yellen, kế hoạch này còn đe dọa làm tăng chi phí cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Ông Trump gần đây đã cam kết áp thuế mới đối với Trung Quốc, Mexico, Canada trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Ông cũng cho rằng động thái này sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn cho nước Mỹ và giảm thâm hụt liên bang. Trong khi đó, hầu hết nhà kinh tế kết luận rằng các kế hoạch thuế quan của ông Trump nói chung sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ và gây ra những hậu quả địa chính trị đáng kể. Tổ chức nghiên cứu Tax Foundation (Mỹ) ước tính mức thuế quan phổ quát 10% và thuế nhập khẩu 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc sẽ khiến GDP Mỹ giảm khoảng 0,8%. Mức giảm này có thể là 1,2% nếu các đối tác thương mại của Mỹ áp thuế trả đũa. Xuân Mai