Dù đã thanh minh "không phải em", nạn nhân vẫn bị nhóm thanh thiếu niên đánh dã man

Ngày 23-4, Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên dùng gậy golf đánh người trên Phố đi bộ Bạch Đằng để điều tra hành vi "Giết người".

Theo đó, 6 đối tượng bị bắt giam gồm Nguyễn Toàn Quốc Dư (SN 2009), Vũ Nguyên Anh Thịnh (SN 2010), Lê Văn Đạt (SN 2009), Phạm Thanh Anh Hải (SN 2008), Nguyễn Tấn Phước (SN 2010) và Lê Ngọc Anh Hùng (SN 2007, cùng trú quận Sơn Trà).

Các thanh, thiếu niên bị khởi tố với tội danh "Giết người"

Điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 18-4, nhóm của Dư, Thịnh, Đạt, Hải, Phúc và một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) ngồi uống nước tại một quán trên đường 2/9 (quận Hải Châu).

Đến khoảng 1 giờ ngày 19-4, nhóm này đi về thì bị một nhóm khác đuổi đánh.

Cả nhóm bỏ chạy rồi tập hợp ở ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phan Bôi (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tại đây, các đối tượng gọi thêm Lê Ngọc Anh Hùng và Nguyễn Tấn Phước đến để cùng đi trả thù.

Khoảng 3 giờ sáng, cả nhóm đi tìm đối thủ. Lúc này, Dư thấy Trần Nguyên Kha (SN 2008, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở Đỗ Thế Gia Bảo (SN 2012, trú quận Hải Châu) đi trên đường 2/9.

Thấy Kha và Bảo khá giống với nhóm thanh niên trước đó nên Dư hét lên, gọi cả nhóm truy đuổi.

Kha và Bảo bỏ chạy đến gần Phố đi bộ Bạch Đằng thì bị nhóm Dư đuổi kịp. Tại đây, nhóm của Dư ra tay hành hung dã man Kha và Bảo.

Dù nạn nhân liên tục thanh minh "không phải em!", Dư vẫn dùng gậy golf đánh liên tiếp vào đầu Kha gây thương tích nặng.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Ngoài việc khởi tố các bị can, Công an Đà Nẵng cũng thu giữ toàn bộ tang vật gồm 1 cây gậy đánh golf, 1 con dao cùng 2 xe máy do các đối tượng sử dụng.