Giáo dục

Dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ trên không gian mạng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Trên không gian mạng khó truy vết cũng như khó xác định thiệt hại dân sự đối với chủ thể dữ liệu cá nhân.

Ngày 18-4, Trường ĐH Luật TPHCM đã tổ chức hội thảo quốc tế "Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý". 

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang mạnh mẽ, khi dữ liệu cá nhân không chỉ được nhìn nhận như là những thông tin riêng tư gắn liền với mỗi người mà đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng đối với hoạt động quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số.

Dữ diệu cá nhân chưa được bảo vệ trên không gian mạng - Ảnh 1.

PGS-TS Phan Hoài Nam, Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế-Trường ĐH Luật TPHCM, phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, PGS-TS Phan Hoài Nam, Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế Trường ĐH Luật TPHCM, nhận định pháp luật Việt Nam đã có những quy định cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới khía cạnh dân sự.

Tuy nhiên, những cơ chế xử lý đối với các vi phạm dân sự vẫn đang được dựa trên các quy định truyền thống tại Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự mà chưa ghi nhận những cơ chế, quy định chuyên biệt để xử lý những vi phạm có tính đặc thù về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh những vi phạm này đều được xảy ra trên không gian mạng, khó truy vết, cũng như khó xác định thiệt hại dân sự đối với chủ thể dữ liệu cá nhân.

Dữ diệu cá nhân chưa được bảo vệ trên không gian mạng - Ảnh 2.

Đại biểu tham gia hội thảo

TS Trần Thị Thu Hà, Trưởng Bộ môn Luật Hành chánh, Khoa Luật Hành chánh - Nhà nước -Trường ĐH Luật TPHCM, cho hay các quy định hiện hành còn phân tán ở nhiều nghị định khác nhau, chủ yếu tiếp cận dưới khái niệm "thông tin cá nhân", chưa phản ánh đầy đủ phạm vi của "dữ liệu cá nhân".

Các quy định về xử phạt tuy đã được xác định ở mức cao nhưng chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong áp dụng, làm giảm hiệu quả thực thi. Trên cơ sở đó, tham luận nhấn mạnh sự cần thiết ban hành một nghị định riêng nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch và khả thi hơn.

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực công nghệ mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của hệ thống pháp luật hiện đại. Việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và quyền riêng tư của cá nhân trong môi trường số.

Dữ diệu cá nhân chưa được bảo vệ trên không gian mạng - Ảnh 3.

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực công nghệ mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của hệ thống pháp luật

Để các quy định pháp luật được thực thi hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các hành vi vi phạm, biện pháp xử lý, quyền của chủ thể dữ liệu và trách nhiệm của các bên liên quan. Hội thảo là diễn đàn học thuật nhằm đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.

Trang bị kỹ năng phòng tránh bạo lực trên không gian mạng cho học sinh

Trang bị kỹ năng phòng tránh bạo lực trên không gian mạng cho học sinh

(NLĐO)- Các hoạt động tham vấn, hỗ trợ tâm lý học đường, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh dù đã có nhiều chuyển biến nhưng hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của phụ huynh và xã hội.

Những mối nguy hại không ngờ của không gian mạng đối với sinh viên

(NLĐO) – Trong hội thảo khoa học "An ninh sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số", Đại tá, PGS - TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân, đã chỉ ra những mối nguy hại không ngờ trên không gian mạng đang đe dọa sinh viên

Hợp tác đào tạo nhân lực về không gian mạng

Sáng 20-11, Trường CĐ An ninh mạng iSpace đã ký hợp tác với Kaspersky Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng.

