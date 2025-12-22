HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Du khách MICE tới TPHCM được hỗ trợ chi phí gì?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Đoàn khách MICE tới TPHCM sẽ được hỗ trợ chi phí vé vào cổng điểm tham quan, chi phí thuê hội trường, chi phí tổ chức biểu diễn…

Ngày 22-12, Sở Du lịch TPHCM có thông tin chính thức liên quan tới các chính sách đặc thù hỗ trợ du lịch MICE lần đầu tiên được TPHCM triển khai trên cả nước.

Theo Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch (khách MICE).

Theo Nghị quyết, các đoàn khách MICE đủ điều kiện sẽ được xem xét hỗ trợ chi phí vé vào cổng các điểm tham quan du lịch, mức hỗ trợ tối đa 25%, không quá 20 triệu đồng/đoàn. Chi phí thuê hội trường, phòng họp tại trung tâm hội nghị hoặc cơ sở lưu trú du lịch, mức hỗ trợ cao nhất lên đến 30% đối với đoàn quy mô lớn. Chi phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng, ưu tiên các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Ngoài ra còn có quà lưu niệm khi đón tiếp đoàn khách, ưu tiên sản phẩm OCOP và các sản phẩm đạt giải tại Hội thi Thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TPHCM. Tổng mức ngân sách hỗ trợ cho một đoàn MICE đáp ứng đủ các tiêu chí trên tối đa là 51 triệu đồng.

Doanh nghiệp đưa khách MICE tới TPHCM được hỗ trợ chi phí theo chính sách du lịch TPHCM - Ảnh 2.

Doanh nghiệp đưa đoàn khách MICE tới TPHCM sẽ được hỗ trợ tối đa 51 triệu đồng/đoàn

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND là chính sách đặc thù, lần đầu tiên trong cả nước được xây dựng và luật hóa ở cấp HĐND.

"Đây là bước đi thể hiện tinh thần tiên phong, đổi mới và quyết tâm của thành phố trong việc tạo ra một chính sách đủ mạnh, đủ ổn định để thu hút các sự kiện, hội nghị quốc tế quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín điểm đến" – ông Bình nói.

Thời gian qua, TPHCM liên tiếp được World MICE Awards vinh danh là "Điểm đến MICE tốt nhất châu Á" từ năm 2020 tới 2024. Thành phố định hướng trở thành điểm đến MICE năng động, chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh hàng đầu châu Á.

Theo ông Bình, khác với các hình thức hỗ trợ mang tính hành chính, ngắn hạn trước đây, chính sách hỗ trợ du lịch MICE đã vận dụng cơ chế đặc thù về ngân sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội cho phép thành phố quyết định các mức chi hỗ trợ ngoài các định mức chung. Điều này tạo dư địa chính sách đủ mạnh để thu hút các sự kiện, hội nghị, triển lãm quy mô lớn.

Chính sách cũng quy định rõ tập trung hỗ trợ các đoàn khách MICE có quy mô từ 100 người trở lên, đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về thời gian lưu trú tối thiểu 3 đêm và chương trình tham quan ít nhất 2 ngày tại TPHCM, nhằm bảo đảm gia tăng chi tiêu, lan tỏa lợi ích kinh tế và hiệu quả sử dụng ngân sách.

"Cơ chế hỗ trợ được xây dựng theo nguyên tắc lũy tiến, quy mô đoàn càng lớn thì mức hỗ trợ càng cao, khuyến khích thu hút các sự kiện quốc tế có tầm vóc" – đại diện Sở Du lịch nói.

