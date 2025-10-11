HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Mùa du lịch cao điểm, Phong Nha - Kẻ Bàng đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo

Ngày 11-10, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) - cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, các tuyến - điểm du lịch thuộc Vườn quốc gia đón hơn 836.900 lượt khách, cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch địa phương này.

Trong đó, khách nội địa chiếm hơn 688.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt hơn 148.000 lượt, tăng tới 18%, đánh dấu sự khởi sắc rõ rệt của ngành du lịch Quảng Trị.

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn là điểm đến "hút khách" nhất với hơn 481.000 lượt, kế đến là Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường hơn 298.000 lượt; Vườn thực vật Phong Nha và các tuyến du lịch sinh thái liên kết cũng thu hút hơn 55.000 lượt khách trong cùng kỳ...

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 2.

Du khách đến khám phá hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết kết quả này đến từ việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu sản phẩm mới và đẩy mạnh quảng bá số. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại các tuyến, điểm du lịch được duy trì thường xuyên, giúp du khách có những trải nghiệm an toàn, thân thiện.

"Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển du lịch gắn với bảo tồn. Vườn đang xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái chất lượng cao, mở rộng tuyến khám phá mới nhưng vẫn bảo đảm yếu tố bền vững và an toàn" - ông Thái nói.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mục tiêu của đơn vị là thu hút mạnh khách quốc tế, phấn đấu vượt mốc 1 triệu lượt khách trong năm 2025, khẳng định vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng như là điểm đến du lịch sinh thái - khám phá hàng đầu Việt Nam.

Hiện Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến nổi bật của du lịch Quảng Trị, được du khách trong và ngoài nước lựa chọn cho hành trình khám phá "vương quốc hang động" và trải nghiệm du lịch sinh thái giữa vùng rừng núi hùng vĩ miền Trung.

6 hang động ở Quảng Trị được lựa chọn là điểm đến không thể bỏ qua

Mới đây, Tạp chí du lịch uy tín quốc tế Travel and Leisure vừa giới thiệu, lựa chọn 6 hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Việt Nam.

Những hang động này mang đến trải nghiệm phiêu lưu như trekking, chèo thuyền, vượt sông. Nổi bật gồm hang Sơn Đoòng - lớn nhất thế giới, hang Én - lớn thứ ba với khu rừng riêng bên trong; Động Phong Nha - du khách được đi thuyền trên sông ngầm, khám phá các cấu tạo đá độc đáo của hang.

Động Thiên Đường với hệ thống cầu thang gỗ giúp du khách dễ dàng khám phá các hình thái đá vôi tuyệt đẹp. Hệ thống hang Tú Làn nổi tiếng với các dòng sông ngầm nguyên sơ và hình thái đá vôi ngoạn mục. Hang Va với màu nước xanh ngọc bích, hang động này được biết đến với những khối măng đá hình nón độc đáo và khác biệt.


Phát hiện mới ở Di sản liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô

(NLĐO) - Loài cá mù vừa được phát hiện sống trong hệ thống sông ngầm tại Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô (Lào) đã hé lộ mối liên kết sinh thái đặc biệt.

Gần 500 tỉ đồng đầu tư vào du lịch sinh thái ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Gần 500 tỉ đồng vừa được doanh nghiệp đầu tư vào 3 dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giữa núi rừng Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Những kho báu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Những khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng hình thành cách đây hơn 400 triệu năm.

