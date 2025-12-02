HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Du khách Trung Quốc uống cà phê Highland, đi siêu thị có thể quét mã QR tại Việt Nam

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Du khách Trung Quốc có thể quét mã QR đi siêu thị Tops Market, uống cà phê Highland Coffee, du lịch ở Sun World…

Ngày 2-12, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ Trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng nội tệ rất lớn cho các du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam; cũng như du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc, góp phần vào mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia.

"Hàng triệu du khách Việt Nam dùng ứng dụng ngân hàng của chính mình quét mã QR tại Trung Quốc và ngược lại, không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn trong thanh toán mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hợp tác giao lưu nhân dân của hai quốc gia" – ông Phạm Anh Tuấn nói.

Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, với mạng lưới các thương hiệu bán lẻ, F&B (ẩm thực, đồ uống), du lịch lữ hành hàng đầu như hệ thống siêu thị thuộc tập đoàn Center Retail Việt Nam, chuỗi cửa hàng Highland Coffee, các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc hệ sinh thái Sun World…


- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết nối nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc

Ông Larry Wang- Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International, cho biết dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (RMB). Việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, chia sẻ dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, với vai trò đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

"Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới" – ông Nguyễn Quang Minh nói.

- Ảnh 3.

Du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại những điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc là thị trường dẫn đầu gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ tiếp tục hoàn tất kết nối chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của UnionPay tại Trung Quốc. Việc triển khai hai chiều sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới hoàn chỉnh.


mã QR thanh toán khách du lịch Trung Quốc thanh toán xuyên biên giới thanh toán xuyên biên giới việt nam và trung quốc VIETQRGlobal
