Lao động

Dự kiến chi gần 527.000 tỉ đồng để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN năm 2026

MAI CHI

(NLĐO)- Dự kiến mức chi cho tổ chức và hoạt động của quỹ BHXH năm 2026 sẽ tương đương 1,26% dự toán thu, chi quỹ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định giao dự toán thu, chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và kinh phí tổ chức, hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam năm 2026.

Theo dự thảo, năm 2026, tổng thu dự kiến BHXH, BHYT, BHTN đạt 664.710 tỉ đồng, bao gồm 611.549 tỉ đồng thu từ tiền đóng theo chế độ và 53.161 tỉ đồng thu từ hoạt động đầu tư quỹ. Trong đó, thu BHXH là 412.703 tỉ đồng, BHTN khoảng 27.041 tỈ đồng và BHYT đạt 171.805 tỉ đồng.

Dự kiến chi gần 527.000 tỉ đồng để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN năm 2026 - Ảnh 1.

Dự kiến năm 2026 quỹ BHYT sẽ chi hơn 158.060 tỉ đồng cho khám chữa bệnh

Bên cạnh đó, tổng chi dự kiến cho các chế độ năm 2026 là hơn 526.772 tỉ đồng. Bao gồm chi chế độ BHXH chiếm 318.024,2 tỉ đồng, chi chế độ BHTN là hơn 27.225 tỉ đồng và chi chế độ BHYT khoảng 166.668 tỉ đồng. Riêng quỹ BHYT sẽ dành hơn 158.060 tỉ đồng cho khám chữa bệnh và hơn 8.607 tỉ đồng để trích lập quỹ dự phòng, bảo đảm khả năng ứng phó với biến động nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Cũng theo dự thảo, năm 2026, dự kiến sẽ chi khoảng 14.854 tỉ đồng cho chi phí tổ chức và hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam. Trong đó, tuyên truyền và phổ biến chính sách là hơn 486 tỉ đồng; chi cải cách hành chính và quản lý người tham gia hơn 8.444 tỉ đồng; đầu tư, nâng cấp và sửa chữa tài sản khoảng 1.519 tỉ đồng; chi hoạt động bộ máy là 4.405 tỉ đồng.

Dự kiến mức chi cho tổ chức và hoạt động của quỹ BHXH năm 2026 với mức tương đương 1,26% dự toán thu, chi của quỹ (không bao gồm khoản chi đóng BHYT cho người đang hưởng BHXH), được trích từ phần tiền sinh lời của hoạt động đầu tư quỹ.

Mức chi cho BHTN được xác định bằng 1,26% dự toán thu, chi BHTN ( trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) và được trích từ quỹ BHTN

Mức chi cho tổ chức và hoạt động BHYT năm 2026 dự kiến bằng 2,99% tổng số tiền đóng BHYT, được trích trực tiếp từ quỹ BHYT.

Theo dự thảo, dự toán thu - chi năm 2026 chỉ được sử dụng làm cơ sở giao dự toán chi tổ chức và hoạt động của BHXH, BHTN và BHYT, không phải căn cứ để quyết toán các quỹ. Việc quyết toán vẫn thực hiện theo số thực thu, thực chi và tuân thủ quy định pháp luật về chế độ đóng - hưởng. Cơ quan BHXH sẽ triển khai thanh quyết toán theo cơ chế tài chính hiện hành và các nghị định liên quan.

Căn cứ vào dự toán thu, chi và chi tổ chức và hoạt động BHXH, BHYT, BHTN của năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, BHXH Việt Nam triển khai phân bổ, giao dự toán đến từng đơn vị trực thuộc đảm bảo thời gian, thực hiện công khai dự toán theo quy định.


Tin liên quan

Tăng cường phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Tăng cường phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT.

Ngăn chặn trục lợi quỹ BHXH

Tỉnh Bình Dương phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh sai phạm khi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn

Hoàn thiện kênh giám sát ngăn chặn trục lợi Quỹ BHXH

BHXH Việt Nam cho biết đến nay số người tham gia BHXH là trên 17,1 triệu người (đạt 34,2% lực lượng lao động). Số người tham gia BHYT đạt gần 87 triệu người (tăng hơn 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2021).

