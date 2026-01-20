Dự kiến xuất khẩu gần 8 triệu tấn gạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có động thái mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa có công văn phúc đáp Bộ Công Thương về việc cân đối cung cầu thóc gạo hàng hóa phục vụ điều hành xuất khẩu gạo năm 2026.
Theo Bộ NN-MT, sản lượng gạo năm 2026 ước đạt 43,552 triệu tấn, tăng 12 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2025, tập trung ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các vùng khác chủ yếu phục vụ cho tiêu thụ nội địa. .
Lượng gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu năm 2026 dự kiến khoảng 7,73 triệu tấn. Trong đó, lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước 4,014 triệu tấn; 6 tháng cuối năm là 3,716 triệu tấn.
Bộ NN-MT đề xuất loạt giải pháp xuất khẩu gạo năm 2026
Theo đó, Bộ NN-MT nhấn mạnh cần tập trung đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào các tháng có sản lượng thu hoạch lớn gồm các tháng: 1, 3, 4, 7, 8 và tháng 9 trong năm 2026.
Cùng với đó, Bộ NN-MT đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo tồn kho để cơ quan điều hành có dữ liệu theo dõi và cảnh báo sớm; từng bước hình thành công cụ giám sát, cảnh báo sớm rủi ro cung - cầu thóc, gạo trên nền tảng số, hỗ trợ điều hành xuất khẩu linh hoạt, bảo đảm an ninh lương thực trong nước; sẵn sàng cung ứng cho thị trường nội địa khi có chỉ đạo bình ổn.
Về cơ chế tổ chức thu mua lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu, Bộ NN-MT đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh nghiên cứu, triển khai giải pháp chuẩn hóa hoạt động thu mua, các chủ thể (thương lái, đại lý thu mua) tham gia chuỗi liên kết với thương nhân xuất khẩu, cơ sở chế biến thông qua hợp đồng thu mua/đại lý thu mua; thương lái có đăng ký kinh doanh và thực hiện đúng quy định pháp luật về thương mại. Yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở chế biến công khai hệ thống điểm thu mua, thực hiện niêm yết giá mua theo chủng loại, chất lượng, mùa vụ bảo đảm minh bạch thông tin.
Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thu mua, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, ép giá, đầu cơ,... bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Bộ NN-MT cho biết đã có góp ý về một số chính sách điều hành thị trường gạo trong thời gian tới như: Trình ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 107 năm 2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo; xây dựng cơ chế quản lý nhập khẩu gạo nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu gạo chính trên thế giới đang tăng cường đầu tư nhằm tự chủ lương thực...
