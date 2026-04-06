Kinh tế

Dù lãi suất tăng, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm dự án bất động sản ở Việt Nam

Thái Phương

(NLĐO) – Lãi suất đang tăng nhưng yếu tố vĩ mô của Việt Nam đang tốt giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, đặc biệt là dòng vốn ngoại chảy mạnh vào

Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia nhận định tại tọa đàm "Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam" do CafeF tổ chức, ngày 6-4, ở TPHCM.

Báo cáo của nhiều tổ chức tài chính quốc tế cho thấy, Việt Nam đang vượt trội hơn các nước Đông Nam Á khác về sức hút vốn ngoại vào bất động sản. 

Năm 2025, vốn FDI thực hiện đạt 27,62 tỉ USD - mức cao nhất trong vòng 5 năm. Trong đó bất động sản đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ nhất, với quy mô khoảng 7-8 tỉ USD, chiếm gần 18,5% tổng vốn đăng ký.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định Việt Nam là 1 trong quốc gia có sức cạnh tranh mạnh mẽ dù căng thẳng địa chính trị thế giới đang bất ổn. Chính phủ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu vực miền Nam. Trong bất động sản, hạ tầng là chìa khóa khai mở tiềm năng của thị trường.

Hiện tại, mặt bằng lãi suất đang nhích lên, trong đó tăng cao ở lĩnh vực bất động sản gây lo ngại rủi ro tới thị trường. Nhiều ý kiến lo ngại bất động sản có thể gặp khủng hoảng như giai đoạn 2011-2012. Ông Troy Griffiths cho rằng, 2011-2012 là giai đoạn thị trường bị khủng hoảng do lãi suất cao. Nhưng thời điểm hiện tại đã có sự khác biệt, tiềm lực nền kinh tế Việt Nam hiện tại đã mạnh hơn nhiều.

"Lãi suất năm nay có thể sẽ cao hơn những năm trước, nhưng các yếu tố khác đều đã tốt hơn giai đoạn 2011-2012 góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản đi lên" – ông Troy Griffiths nói.

Bất động sản đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ nhất

Một thông tin đáng chú ý về xu hướng tìm kiếm của các nhà đầu tư, được ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nêu tại tọa đàm là từ năm 2023 đến nay, Việt Nam đang có bức tranh kinh tế khá tốt, số lượng nhà đầu tư là người nước ngoài tìm kiếm bất động sản Việt Nam tăng 28%. Sự tìm kiếm đầu tư không còn phân tán khắp cả nước mà tập trung hơn. Trong đó, 40% thị trường TPHCM, 22% Hà Nội và 15% tìm kiếm các thành phố biển (như Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng).

"Những năm gần đây, xu hướng đầu tư tập trung vào các khu vực vệ tinh, khu vực có đầu tư logistics, cơ sở hạ tầng tốt. Tại TPHCM, Vinhomes là dòng sản phẩm được tìm kiếm cao nhất, khi khách hàng bắt đầu nhìn thấy được tiềm năng của dự án, xu hướng dần chuyển sang các sản phẩm có chất lượng cao" – ông Đinh Minh Tuấn nêu.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là dự án được thiết kế để trở thành một đô thị mới ở TPHCM

Ở góc độ nhà phát triển dự án, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh miền Nam, phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, cho biết với quy mô 2.870 ha (rộng gấp gần 4 lần Phú Mỹ Hưng), dự án được thiết kế để trở thành một đô thị mới, trung tâm kinh tế biển và là điểm nhấn lớn nhất TPHCM.

Có bốn yếu tố giúp Cần Giờ trở thành thỏi nam châm hút vốn. Đầu tiên phải kể đến vị trí độc bản. Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu 3 mặt hướng biển với hơn 13km bờ biển, liền kề rừng ngập mặn UNESCO, một lợi thế mà ngay cả những siêu đô thị biển như Dubai cũng không thể có được.

Kết nối hạ tầng thần tốc với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (350 km/h) dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến dự án chỉ còn 13 phút. Bên cạnh đó là cầu vượt biển nối Vũng Tàu và các trục cao tốc kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành…

"Thị trường vốn ngoại đang chảy vào Việt Nam rất tốt, trong khi các nhà đầu tư trong nước cũng có rất nhiều dự án tốt để lựa chọn" – ông Tâm nói.


