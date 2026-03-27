Kinh tế

Sóng bất động sản và chứng khoán quay trở lại?

V.Vinh

(NLĐO) - Nhóm chứng khoán sau khi giằng co và điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng đã có màn "quay xe" ngoạn mục

Sau phiên đi lùi hơn 13 điểm, thị trường bước vào phiên giao dịch cuối tuần 27-3 với những nhịp rung lắc nhẹ quanh tham chiếu nhưng chỉ sau khoảng 1 giờ giao dịch, sắc xanh đã dần quay trở lại nhờ điểm tựa từ nhóm VN30 (đặc biệt là lực kéo từ cặp đôi VHM và VIC).

Điểm sáng nhất phiên là sự trỗi dậy của nhóm bất động sản vừa và nhỏ. Cổ phiếu DXS sớm gây chú ý khi dư mua giá trần hàng triệu đơn vị, trong khi DXG dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Sức nóng lan tỏa giúp VN-Index chốt phiên sáng tăng 8,26 điểm, tạm dừng trên mốc 1.650 điểm với thanh khoản đạt hơn 8.000 tỉ đồng trên HoSE.

Nếu phiên sáng là bước đà êm ái, thì phiên chiều thực sự là một cuộc bùng nổ ngoạn mục. Dòng tiền lớn tự tin nhập cuộc, quét sạch các mức giá cản và đẩy chỉ số dâng cao không ngừng nghỉ.

Sóng bất động sản và chứng khoán 2026: Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 1.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán ngày 27-3.

Đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần, VN-Index bứt phá ấn tượng 28,17 điểm (tương đương 1,71%), chốt tại mức cao nhất phiên là 1.672,80 điểm. Niềm vui lan tỏa khi HNX-Index cũng tăng vọt 4,15 điểm lên 252,36 điểm, và UPCoM-Index nhích 1,52 điểm lên 125,11 điểm.

Độ rộng của thị trường nghiêng hẳn về bên mua khi sàn HoSE có tới 253 mã tăng giá, trong đó 12 mã tăng trần. Trong khi chỉ có 90 mã giảm.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn này đạt 23.203 tỉ đồng, tương ứng hơn 931 triệu cổ phiếu được sang tay. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp so với những phiên giao dịch trước khi phần lớn nhà đầu tư nhỏ vẫn còn e ngại, "đứng ngoài quan sát".

Động lực chính kéo bật chỉ số đến từ sự đồng thuận tuyệt đối của nhóm VN30 khi rổ này tăng tới 30,28 điểm. "Ngôi sao" sáng nhất gọi tên GVR khi mã này thu hút dòng tiền cực mạnh, đóng cửa kịch trần (+7%) tại mức giá 32.100 đồng/cổ phiếu. Đứng sau đó là PLX (+5,9%), MWG (+3,2%) cùng hàng loạt trụ cột ngân hàng như CTG, HDB, BID đều xanh mướt.

Đặc biệt, nhóm bất động sản thực sự "nổi sóng" dữ dội vào phiên chiều. Hàng loạt mã tiệm cận mức giá trần với thanh khoản sôi động: PDR bứt phá 6,8%, HDC tăng 6,8%, cổ phiếu "quốc dân" DIG bùng nổ 6,6% lên 14.450 đồng với gần 25 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Các mã DXG, CII, CEO cũng mang lại mức sinh lời lớn.

Đáng chú ý, nhóm chứng khoán sau khi giằng co và điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng đã có màn "quay xe" ngoạn mục. SBS bứt tốc 7,7%, SHS tăng 7,5%. "Hiện tượng" VIX tiếp tục gây sốt khi tăng 4,7% với khối lượng khớp lệnh "khủng" gần 39 triệu đơn vị.

Điểm trừ nhỏ nhoi trong bức tranh rực rỡ này là việc khối ngoại vẫn miệt mài xả hàng với giá trị bán ròng hơn 154 tỉ đồng trên HoSE. Tuy nhiên, lực cầu nội quá áp đảo đã hoàn toàn hấp thụ lượng hàng này.

Theo giới quan sát, phiên giao dịch bùng nổ ngày 27-3 không chỉ đánh bay mọi lo âu về nhịp điều chỉnh trước đó mà còn củng cố vững chắc đà tăng trung hạn, mở ra tâm lý cực kỳ hứng khởi cho giới đầu tư trước khi bước sang tháng 4.

VN-Index phục hồi gần 24 điểm, cổ phiếu ngân hàng, bất động sản dẫn sóng

VN-Index phục hồi gần 24 điểm, cổ phiếu ngân hàng, bất động sản dẫn sóng

(NLĐO) - Gạt đi bóng đen của phiên lao dốc đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 24-3 đã ghi nhận sắc xanh lan tỏa và áp đảo trên bảng điện tử

Hé lộ lý do khiến cổ phiếu Novaland tăng trần thời gian qua

(NLĐO)- Chuyển từ lỗ sang lãi lớn và được hoàn nhập dự phòng hơn 1.000 tỉ đồng, cổ phiếu Novaland đã tăng trần trong những phiên gần đây.

Chuyên gia nêu lý do chứng khoán thủng 1.600 điểm nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần?

(NLĐO) – So với vùng đỉnh gần 1.900 điểm hồi cuối tháng 2, thị trường chứng khoán đã mất hơn 300 điểm.

