"Du lịch bằng những cái chạm" đã trở thành xu thế tất yếu, mở ra cơ hội để TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ, quảng bá sản phẩm và thu hút khách quốc tế.

7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách - tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt - tăng 22,3%, khách nội địa 14,15 triệu lượt - tăng 8,7%. Tổng thu từ du lịch của Hà Nội ước đạt 73.000 tỉ đồng - tăng 14,5%. Những con số ấn tượng này phần nào phản ánh hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động du lịch ở thủ đô.

Nếu trước đây, du khách phải tìm tour từ công ty lữ hành hoặc qua lời khuyên của người quen thì nay, mọi khâu du lịch - từ đặt phòng, mua vé, làm visa đến lựa chọn điểm đến - đều có thể thực hiện chỉ với vài thao tác trên ứng dụng. Thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho thấy 71% du khách quốc tế tìm kiếm thông tin du lịch Việt Nam qua internet và 64% đặt dịch vụ trực tuyến. Điều này cho thấy "khách du lịch thông minh" đang trở thành lực lượng chủ đạo, buộc các doanh nghiệp lữ hành phải thay đổi cách tiếp cận.

Hà Nội được xem là địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch công nghệ số. Hơn 300 điểm đến đã được số hóa dữ liệu. Nhiều di tích như Hoàng thành Thăng Long, Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng... đã triển khai bán vé điện tử, thuyết minh tự động bằng 6 ngôn ngữ. Bản đồ số du lịch được tích hợp với thông tin các điểm tham quan, ẩm thực, mua sắm, giúp du khách dễ dàng trải nghiệm. Nhờ vậy, mỗi "cái chạm" không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa du khách với điểm đến mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa hình ảnh du lịch thủ đô.

Tuy nhiên, du lịch Hà Nội vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn. Phần lớn doanh nghiệp du lịch là nhỏ và vừa, hạn chế về vốn và nhân lực, nên đầu tư công nghệ còn manh mún. Việc chuyển đổi số đòi hỏi tái cấu trúc quy trình kinh doanh - điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực thực hiện. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tích lũy nguồn lực, đổi mới công nghệ.

TP Hà Nội đặt mục tiêu trên 80% doanh nghiệp du lịch xây dựng được lộ trình chuyển đổi số, hình thành mạng lưới liên kết thông minh, gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch TP Hà Nội Nguyễn Hữu Việt, phát triển du lịch thông minh không chỉ đơn thuần là áp dụng kỹ thuật số, mà còn là sự đổi mới tư duy: Lấy du khách làm trung tâm, coi sự hài lòng của họ là thước đo thành công. Đây cũng chính là con đường để Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - vừa gìn giữ di sản vừa kiến tạo trải nghiệm hiện đại, thân thiện.

Du lịch bằng những "cái chạm" không chỉ mang đến sự tiện lợi cho du khách mà còn mở ra động lực phát triển mới cho ngành công nghiệp không khói của thủ đô. Khi công nghệ và văn hóa truyền thống được kết hợp hài hòa, Hà Nội sẽ khẳng định vị thế "điểm đến thông minh, hấp dẫn" của khu vực và thế giới.