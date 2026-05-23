Du lịch hè 2026 bắt đầu nóng

Mùa du lịch hè năm nay tại TP HCM bắt đầu sôi động từ khá sớm với hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí và lễ hội được tổ chức liên tiếp nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân, đồng thời kích thích chi tiêu và thu hút du khách.

Nhiều chương trình khởi động sớm

Ngày 22-5, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên công bố Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 (Suoi Tien Farm Festival 2026). Đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên của TP HCM, được xem là một trong những hoạt động mở màn cho mùa du lịch hè của thành phố. Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lễ hội sẽ khai mạc ngày 31-5 và kéo dài xuyên suốt mùa hè.

Nhiều khu vui chơi đã khởi động các sự kiện mùa hè để phục vụ du khách.

Năm nay, lễ hội tiếp tục giới thiệu không gian trưng bày, thưởng thức trái cây và nông sản đặc sản từ nhiều địa phương trên cả nước. Du khách có thể trải nghiệm buffet trái cây, tham quan khu nông trại Suối Tiên Farm và thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp được canh tác tại đây.

Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật ban đêm kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại; tuyến đường trang trí trái cây nghệ thuật; chương trình sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hợp tác quốc tế. Theo đại diện Suối Tiên, việc mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa và tăng cường yếu tố quốc tế là một trong những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước.

Không riêng Suối Tiên, nhiều khu vui chơi và điểm du lịch tại TP HCM cũng đồng loạt triển khai các sản phẩm mới đón khách hè. Như Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức Liên hoan Ẩm thực Hương sắc phương Nam 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24-5, quy tụ hàng chục đơn vị tham gia với các sản phẩm ẩm thực, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và dịch vụ giải trí.

Theo Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, đơn vị quản lý Đầm Sen, sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố sau nhiều năm tổ chức. Mỗi mùa lễ hội thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan cùng hơn 50 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Áp lực chi phí đầu vào tăng

Trong khi đó, các doanh nghiệp lữ hành cho biết đã ghi nhận lượng khách đặt tour hè tăng dần từ đầu tháng 5. Đại diện nhiều công ty cho biết hiệu ứng tích cực từ các kỳ nghỉ lễ đầu năm, đặc biệt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, đã tạo động lực đáng kể cho thị trường du lịch bước vào mùa cao điểm.

Trước đó, tại Ngày hội Du lịch TP HCM 2026 diễn ra hồi tháng 4, khoảng 1.000 sản phẩm du lịch trong và ngoài nước được giới thiệu với nhiều chương trình ưu đãi, có sản phẩm giảm giá đến 50%. Hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận các tour du lịch với chi phí hợp lý mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mới.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, đánh giá các chương trình xúc tiến đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường du lịch trước mùa hè. Theo ông, du lịch thành phố đang chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng tính kết nối giữa các địa phương và mở rộng khả năng thu hút khách.

Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu lạc quan vẫn là không ít khó khăn đối với doanh nghiệp lữ hành. Theo ông Phạm Anh Vũ, đại diện một doanh nghiệp du lịch tại TP HCM, giá vé máy bay tiếp tục là áp lực lớn nhất. Trong nhiều giai đoạn cao điểm, vé khứ hồi hạng phổ thông tuyến TP HCM - Hà Nội dao động từ 5-6 triệu đồng/người, khiến giá tour miền Bắc 5 ngày tăng lên khoảng 9,6-10 triệu đồng/người.

Để giảm chi phí, một số công ty đã điều chỉnh hành trình. Thay vì bay thẳng đến Hà Nội, khách được bố trí bay tuyến TP HCM - Vân Đồn rồi di chuyển bằng đường bộ đến Hạ Long và các điểm du lịch lân cận. Phương án này giúp tiết kiệm chi phí trong khi thời gian di chuyển không chênh lệch đáng kể.

Ông Đỗ Văn Thức, Giám đốc kinh doanh Công ty Đất Việt Tour, cho rằng việc giá nhiên liệu tăng đã kéo theo chi phí vận chuyển leo thang, từ vé máy bay đến xe du lịch. Cùng với đó, giá dịch vụ lưu trú, ăn uống và tham quan tại nhiều điểm đến cũng có xu hướng tăng, khiến các doanh nghiệp gặp khó trong việc xây dựng các chương trình giá hấp dẫn như trước. "Khách hàng hiện thận trọng hơn trong chi tiêu nên doanh nghiệp phải tính toán kỹ về sản phẩm. Các tour ngắn ngày, điểm đến gần và chi phí hợp lý đang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn trong mùa hè năm nay" - ông Thức nhận định.

Hãng bay tăng phí ký gửi hành lý Vietjet và Bamboo Airways vừa điều chỉnh tăng phí hành lý ký gửi mua thêm, áp dụng cho phần hành lý ngoài tiêu chuẩn đi kèm vé. Với Vietjet, phí hành lý nội địa tăng 15%-25%, gói 20 kg từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng, gói 40 kg từ 400.000 đồng lên 480.000 đồng (chưa gồm thuế GTGT). Một số dịch vụ phụ trợ như hành lý quá khổ và ưu tiên mang thêm hành lý xách tay cũng tăng giá. Trên các đường bay quốc tế, mức tăng tùy chặng, có gói tăng hơn 30%. Bamboo Airways áp dụng biểu phí mới theo mùa, trong đó các gói hành lý nội địa mùa cao điểm hè và Tết tăng khoảng 15,4%. Trong khi đó, Vietnam Airlines và Pacific Airlines chưa ghi nhận sự điều chỉnh tương tự.



