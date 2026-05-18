Kinh tế

Quy Nhơn sắp có siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế ven biển

Đức Anh

(NLĐO) - Dự án đô thị du lịch gần 2.900 ha tại Quy Nhơn (Gia Lai) được phê duyệt quy hoạch, hướng đến phát triển không gian nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua.

Quy hoạch “siêu” đô thị du lịch gần 2.900 ha ven biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Địa điểm quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua.

Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây (trước đây thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), tiếp giáp biển Đông, với tổng diện tích khoảng 2.878 ha.

Theo quy hoạch sơ bộ, dự án có quy mô dân số khoảng 40.000 người; lượng khách du lịch trung bình hơn 6.900 lượt/ngày và có thể tăng lên hơn 17.200 lượt/ngày vào cao điểm; diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng 1.543 ha.

Khu vực quy hoạch được chia thành 2 tiểu khu chính gồm khu núi Vũng Chua và khu Xuân Vân – Quy Hòa. Trong đó, khu núi Vũng Chua định hướng phát triển nhà ở ven sườn núi, công trình dịch vụ, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và sân golf.

Khu Quy Hòa – Xuân Vân sẽ phát triển các tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch ven biển, đồng thời kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu.

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển đô thị và du lịch địa phương. Đáng chú ý, tỉnh đang nghiên cứu phương án di dời Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa để phục vụ dự án. UBND tỉnh yêu cầu việc di dời phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn và chỉ thực hiện khi cơ sở mới đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan rà soát thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng – an ninh, bảo tồn cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa và hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực.

