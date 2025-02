Du lịch Lâm Đồng bội thu dịp Tết Nguyên đán

Ngày 2-2, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 25 đến 30-1 (26 tháng Chạp đến hết Mùng 2 Tết Ất Tỵ), ngành du lịch của tỉnh đón khoảng 220.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, khách nội địa đạt 206.000 lượt, khách quốc tế đạt 14.000 lượt; khách qua lưu trú đạt 170.000 lượt.

Lâm Đồng dự kiến đón 380.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Dự kiến tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán từ 25-1 đến hết 2-2 (26 tháng Chạp đến hết Mùng 5 Tết) đạt khoảng 380.000 lượt, tăng gần 36% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn. Trong đó, khách quốc tế đạt 27.000 lượt (tăng gần 35%) và khách lưu trú đạt 270.000 lượt (tăng 70).

Lượng khách du lịch tập trung chủ yếu tại Đà Lạt vào các ngày từ Mùng 2 đến Mùng 4 Tết. Các khách sạn 3-5 sao đạt công suất khoảng 75-85% và các loại hình lưu trú khác đạt 60-70%.

Riêng tại Đà Lạt, lượng khách đăng ký trong các khách sạn, nhà nghỉ từ 24-1 đến 1-2 (25 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) đạt hơn 102.000 khách, giảm hơn 33.000 lượt khách so với năm trước. Trong đó khách nội địa đạt hơn 89.000 lượt, khách quốc tế gần 13.000 lượt.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025.

Trong năm 2025, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt chỉ tiêu đón và phục vụ khoảng 11 triệu lượt khách (tăng 10% so với năm 2024), trong đó khách qua lưu trú khoảng 8,3 triệu lượt (tăng 9,2% so với năm 2024), khách quốc tế 850.000 lượt (tăng 41,7% so với năm 2024).