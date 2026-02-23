HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

Du lịch Ninh Bình thăng tiến vượt bậc, đón lượng khách đứng thứ 2 cả nước

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong kỳ nghỉ Tết 2026, du lịch Ninh Bình "bội thu" khi lượng khách đổ về tỉnh này du Xuân cao thứ 2 cả nước, chỉ sau TPHCM.

Ngày 23-2, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, từ ngày 14-2 đến 22-2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), toàn tỉnh đón được hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 81,4% so với dịp Tết năm 2025 (đón 1,3 triệu lượt). Trong đó, khách nội địa gần 2 triệu lượt, khách quốc tế hơn 377 ngàn lượt (tăng 169,4% so với dịp Tết năm 2025). Doanh thu ước đạt 2,4 ngàn tỉ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ 2025.

Du lịch Ninh Bình thăng tiến vượt bậc, đón lượng khách đứng thứ 2 cả nước - Ảnh 1.

Khách du lịch ken đặc bến thuyền Tràng An ngày 4 Tết Bính Ngọ 2026

Với việc đón được hơn 2,3 triệu lượt khách, Ninh Bình cho thấy bước tăng trưởng nhảy vọt về du lịch đầu năm mới khi chỉ đứng sau TPHCM (hơn 4,3 triệu lượt).

Có được những con số ấn tượng trên, theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch đặc biệt là công tác đón tiếp khách trong dịp Tết Nguyên đán từ tỉnh đến cơ sở, giúp Ninh Bình duy trì hình ảnh điểm đến an toàn - thân thiện - văn minh.

Trong dịp Tết 2026, nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác (trong đó có điểm du lịch Thung Ui - nơi có Đàn Kính Thiên nơi vua Đinh Tiên Hoàng làm lễ tế trời đất 1.000 năm trước); bên cạnh đó các khu, điểm du lịch đã chủ động nâng cấp dịch vụ và bổ sung sản phẩm trải nghiệm; không gian check-in Xuân, tiểu cảnh trang trí; trình diễn nghệ thuật truyền thống; trải nghiệm văn hóa (mặc trang phục cổ, viết thư pháp, gói bánh chưng, làm thủ công); tour sinh thái kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa…

Du lịch Ninh Bình thăng tiến vượt bậc, đón lượng khách đứng thứ 2 cả nước - Ảnh 2.

Thung Ui, điểm du lịch mới hút khách tại Ninh Bình những ngày Tết

Một yêu tố không thể không nhắc đến là sau khi sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình, du lịch Ninh Bình trở thành 1 điểm đến hội tụ nhiều yếu tố, biến địa phương này trở thành điểm du lịch trọng điểm của vùng và cả nước, là nơi hội tụ và lưu giữ trầm tích văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc.

Toàn tỉnh hiện có 5.071 di tích được kiểm kê; trong đó 1.106 di tích đã được xếp hạng, gồm: 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; 264 di tích xếp hạng cấp quốc gia; 832 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Ninh Bình là nơi hội tụ các trung tâm tín ngưỡng và tôn giáo lớn của đất nước cả về Phật giáo và Công giáo. Từ đó đã tạo nên những nét văn hóa, sinh hoạt tôn giáo và các lễ hội riêng có của địa phương.

Ninh Bình cũng chính là vùng đất cố đô - nơi khai mở kỷ nguyên độc lập, tự chủ đầu tiên của dân tộc Việt Nam dưới các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần. Đây chính là nền tảng đặc biệt quan trọng để tỉnh phát triển du lịch theo chiều sâu, bền vững.

khách quốc tế Du lịch Ninh Bình Tết Nguyên đán Tết 2026 bội thu khách du lịch
