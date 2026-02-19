HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ngay trong những ngày đầu năm mới 2026, ngành du lịch Ninh Bình đã "bội thu" khách du lịch khi đón được gần 1,4 triệu lượt, doanh thu trên 2.000 tỉ đồng

Chiều 19-2, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong những ngày đầu năm mới Tết Bính Ngọ 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón được gần 1,4 triệu lượt khách.

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách - Ảnh 1.

Khách du lịch đổ về Thung Ui - điểm du lịch mới ở Ninh Bình du Xuân ngày 1 Tết. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình

Tính từ ngày 14-2 đến ngày 19-2 (tức từ 27 tháng Chạp đến ngày 3 Tết), toàn tỉnh Ninh Bình đón 1.362.408 lượt khách, trong đó, khách nội địa trên 1,1 triệu lượt khách, khách quốc tế 229.260 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 2.000 tỉ đồng.

Theo ghi nhận, một số điểm du lịch tại Ninh Bình như: Tràng An, Bái Đính, Tam Chúc… và đặc biệt là điểm du lịch mới Thung Ui - nơi có Đàn Kính Thiên vua Đinh Tiên Hoàng tế trời đất 1.000 năm trước vừa được đưa vào khai thác - đang hút khách du lịch đổ về tham quan, khám phá những ngày qua.

6 ngày đầu nghỉ Tết, du lịch Ninh Bình đón gần 1,4 triệu lượt khách - Ảnh 2.

Khách du lịch tham quan danh thắng Tràng An. Ảnh: Minh Đường

Dự báo, trong những ngày tới, lượng khách đổ về Ninh Bình du Xuân những ngày đầu năm mới tăng cao khi các điểm đến nổi tiếng sắp diễn ra lễ hội như: Lễ Khai hội chùa Bái Đính; lễ khai hội chùa Tam Chúc, lễ hội chợ Viềng; lễ phát lương Đền Trân Thương; lễ Khai Ấn Đền Trần…

Được biết, năm 2025 là một năm bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Ninh Bình khi đón 19,42 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 21.200 tỉ đồng. Trong năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó kỳ vọng đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế.

Tin liên quan

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 có gì đặc sắc?

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 có gì đặc sắc?

(NLĐO) – Kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày kích thích nhu cầu du Xuân của người dân và du khách, nhiều điểm đến chật kín khách dịp đầu năm.

Du lịch Cà Mau và An Giang hút khách dịp Tết

(NLĐO) – Các điểm đến ở Cà Mau và An Giang không chỉ thu hút lượng lớn du khách dịp Tết mà còn để lại ấn tượng với khách tham quan.

Tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của Tràng An qua Tuần du lịch Ninh Bình

(NLĐO)- Tuần du lịch Ninh Bình là hoạt động thường niên, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của di sản thế giới Tràng An

khách du lịch ngành du lịch khách quốc tế Du lịch Ninh Bình danh thắng tràng an Thung Ui đón gần 1,4 triệu lượt khách
