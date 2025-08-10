Du lịch "nóng" theo đại lễ 2-9

Những ngày này, không chỉ giá vé máy bay từ TP HCM và các tỉnh phía Nam tới Hà Nội "nóng sốt". Không khí ở thủ đô cũng bắt đầu nhộn nhịp khi những thông tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình được lan tỏa. Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước dịp 2-9.

Tấp nập đặt tour

Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện tại, lượng khách đặt phòng tại các khách sạn trong dịp 2-9 tăng khoảng 40%-50% so với cùng kỳ năm trước. Khách sạn khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, phố cổ, hồ Gươm... kín phòng từ rất sớm, cho thấy sức hút đặc biệt của kỳ nghỉ lễ năm nay.

Chị Minh Khánh (ngụ TP HCM) khoe chị cùng nhóm bạn dự tính tới Hà Nội du lịch kết hợp xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. "Tôi từng hưởng không khí hào hùng ở TP HCM dịp lễ 30-4 mừng thống nhất đất nước. Dù không vào được khu vực lễ chính nhưng hòa vào không khí sôi động, vui vẻ những ngày đó cũng là tuyệt vời" - chị Minh Khánh hồ hởi.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy không chỉ nhóm cá nhân, gia đình tự đến Hà Nội dịp 2-9 tăng cao, mà lượng khách đặt tour lễ 2-9 qua các công ty du lịch cũng tăng mạnh. Tại các công ty như Lữ hành Saigontourist, Vietravel, Vietluxtour, BenThanh Tourist, Top Ten Travel, PYS Travel… rất nhiều khách liên hệ đặt tour, vé máy bay, khách sạn tới Hà Nội và các điểm đến lân cận.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Top Ten Travel, cho biết khách đặt tour lễ 2-9 chủ yếu là tuyến truyền thống giữa Hà Nội và Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Mộc Châu, Lai Châu, Điện Biên... Giá tour dịp lễ không tăng giá, ngoại trừ tour ở lại Hà Nội nhiều ngày.

"Giá vé máy bay đang tăng cao, riêng chặng TP HCM - Hà Nội giá có thể lên tới 10 triệu đồng/khứ hồi. Khách sạn quanh Quảng trường Ba Đình gần như đã gần kín phòng, giá phòng tăng 30% so với ngày thường. Nếu khách lưu trú ở phố cổ sẽ không ảnh hưởng nhiều, vẫn còn phòng và giá tăng nhẹ" - ông Toàn nói.

Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: HỮU THẮNG

Đại diện Công ty Vietravel chi nhánh Hà Nội cũng khẳng định lượng khách quan tâm và đăng ký tour dịp lễ 2-9 liên tục tăng. Bộ sản phẩm "Hòa nhịp cùng concert quốc gia" của công ty này gồm 6 hành trình được thiết kế riêng cho sự kiện diễu binh lịch sử tại Quảng trường Ba Đình được nhiều du khách yêu thích.

Trong khi đó, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist kết hợp với Vietnam Airlines mở các tuyến du lịch mới phía Bắc, mục tiêu thu hút tệp khách hàng Việt kiều về thăm quê hương. "Điểm nhấn là một hành trình đặc biệt trong nước, du khách không chỉ về với Quảng trường Ba Đình lịch sử, hưởng trọn vẹn không khí của các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành và lễ chính thức ngày 2-9, mà còn kết hợp tham quan các điểm đến khác ở Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa" - bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, thông tin.

Hiện nhu cầu của khách đặt tour tại Lữ hành Saigontourist đến Hà Nội và khu vực lân cận đang tăng. Trong đó, các tour kết hợp Hà Nội - Sa Pa là lựa chọn được ưa chuộng nhất nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh sắc đẹp và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Giá tour không biến động so với cùng kỳ, dù trước đó một số tuyến bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn tại vịnh Hạ Long.

Cơ hội bứt phá

Một điểm nổi bật của dịp lễ Quốc khánh năm nay là du lịch nội địa sôi động, thậm chí lấn lướt hơn các điểm đến ở nước ngoài.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho hay điểm nhấn phải kể đến là tuyến Hà Nội và các vùng lân cận. Nhiều du khách hào hứng với các sự kiện liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành. Những tuyến được khách hỏi nhiều nhất là city tour Hà Nội và liên tuyến: "Dấu ấn theo chân Bác (Hà Nội - Thái Nguyên - Tuyên Quang); "Nhớ về mùa thu tháng mười" (Hà Nội - Tuyên Quang)… với ý nghĩa hướng về cội nguồn, kết nối ký ức các thế hệ với hành trình mới của dân tộc.

Theo bà Thu, giá tour lễ 2-9 có mức tăng từ 5%-10% (tùy tuyến) do dịch vụ vé máy bay, khách sạn, nhà hàng nhích lên. Hiện các tour trọn gói tham quan Hà Nội và các vùng phụ cận dịp lễ đã kín khách, công ty bán một số dịch vụ lẻ như vé máy bay, khách sạn, nhà hàng, thuê ô tô, hướng dẫn viên… Du khách nên đặt dịch vụ sớm nếu có nhu cầu tham gia chương trình trực tiếp.

Từ sức hút của lễ diễu binh, diễu hành ở TP HCM dịp 30-4 vừa qua, nhiều công ty du lịch cho biết đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị từ sớm để khai thác nhu cầu tăng cao của du khách trong đại lễ Quốc khánh 2-9 tới.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist, nói rằng đón bắt nhu cầu của khách, công ty đã lên kế hoạch phát triển tour "Hòa nhịp concert quốc gia" từ đầu mùa hè. Trong tháng 7 đã tung ra 2 chương trình tour du lịch Hà Nội lễ 2-9, đồng giá 12,99 triệu đồng/khách và nhận được sự quan tâm lớn. Do sức hút của sự kiện mừng Quốc khánh, lượng khách có nhu cầu tìm hiểu về tour du lịch Hà Nội tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Giá tour du lịch Hà Nội dịp này tăng 18% so với cùng kỳ.

Có trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty PYS Travel ghi nhận lượng khách đăng ký tham quan Hà Nội trong dịp lễ này tăng tới 130% so với cùng kỳ. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc công ty, nhìn nhận đây là tín hiệu tích cực cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến du lịch văn hóa - lịch sử trong nước, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội dịp đại lễ.

Dịp này, ngành du lịch Hà Nội cũng tung ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) kết hợp với khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội ra mắt tour tham quan hầm tránh bom tại khách sạn, phát triển loạt sản phẩm tour đêm, city tour, tour xe đạp, tour văn hóa, ẩm thực... đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm đa dạng của du khách. Các sản phẩm du lịch đêm độc đáo, mang đến những trải nghiệm văn hóa, lịch sử sâu sắc và mới lạ, như: "Tiếng chuông Trấn Vũ" tại Đền Quán Thánh, tuyến "Con đường di sản Nam Thăng Long" và tour "Con đường đạo học"…

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, kỳ vọng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là cơ hội lớn để du lịch thủ đô bứt tốc, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch lớn cả nước.

Để nâng cao trải nghiệm cho khách nước ngoài, Sở Du lịch Hà Nội đang tăng cường phát triển các tour tự đặt lịch, bản đồ số tích hợp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đa ngôn ngữ. Sở yêu cầu các đơn vị du lịch chuẩn bị đầy đủ nhân lực và cơ sở vật chất để phục vụ tốt, bảo đảm an toàn cho du khách dịp đại lễ.

Hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 7 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều điểm đến Để phục vụ người dân về thủ đô trong dịp lễ đặc biệt của đất nước, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định mở cửa miễn phí tham quan một số địa điểm từ ngày 1 đến 3-9, gồm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Dịp này, các bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Trong tháng 8-2025, Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu trưng bày "Mùa thu độc lập"; trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa xuân độc lập". Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai"... Nhiều địa điểm tham quan ở Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí để đón du khách từ ngày 1 đến 3-9. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Một trong những sản phẩm du lịch mới được chờ đón dịp này là những chuyến tàu đêm chất lượng cao, nổi bật là tàu du lịch "Năm cửa ô" ra mắt vào ngày 19-8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Trải nghiệm độc đáo này tích hợp không gian nghệ thuật đậm chất văn hóa truyền thống của sân khấu nghệ thuật dân gian thủ đô với các loại hình như xẩm, chèo, chầu văn... Tàu chạy 2 chuyến/ngày, gồm tuyến kết nối Hà Nội với Từ Sơn (Bắc Ninh) và tuyến vòng quanh nội đô về đêm, giúp du khách hòa vào không gian sống động của Hà Nội. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội kỳ vọng chuyến tàu "Năm cửa ô" sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch Hà Nội về đêm.



