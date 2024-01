Du lịch tàu biển Nha Trang gặp khó

Theo ghi nhận tại cảng Nha Trang, nơi đây đang được thi công, nâng cấp do công trình đã xuống cấp. Mới đây, Công ty CP Cảng Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tạm dừng hoạt động cảng Nha Trang để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa. Theo công ty này, trong quá trình hoạt động từ năm 2013 đến nay, các hạng mục công trình cảng Nha Trang đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn. Ngoài ra, mục tiêu ban đầu là cảng bốc xếp hàng hóa nay đã chuyển công năng thành cảng du lịch quốc tế nên hạ tầng cơ sở không thể đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch. Do đó, công ty đã xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng cảng để đáp ứng nhu cầu thực tế. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động cảng Nha Trang để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa.



Trước đây, du thuyền có thể cập trực tiếp vào cảng Nha Trang, thậm chí có thời điểm cập cùng lúc 3 tàu. Sở Du lịch cũng có ý kiến hạ tầng cảng này đã xuống cấp, mất mỹ quan, không phù hợp việc tiếp đón khách du lịch quốc tế. Các tàu khách du lịch quốc tế quá lớn không thể cập cảng nên phải neo ngoài vịnh.

Cảng Nha Trang đang được sửa chữa, nâng cấp do xuống cấp

Ông Bùi Minh Thắng, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Phương Thắng - chuyên phục vụ tour cho khách du thuyền quốc tế, cho biết mỗi chuyến tàu biển quốc tế thường xuất phát từ tháng 10 năm này kéo dài đến tháng 4 năm sau. Do đó, kế hoạch của các chủ tàu thường được lên lịch trình trước từ 1 - 2 năm. Mặc dù theo kế hoạch, năm nay dự kiến tăng đến 40 chuyến tàu nhưng giai đoạn từ tháng 10-2024 số tàu đã giảm hơn một nửa so với tháng 10-2023. Đơn vị cũng đã nhận thông báo từ một số chuyến tàu về việc hủy tour, không ghé Nha Trang. "Đây là một điều đáng báo động vì nếu tàu du lịch quốc tế đến Nha Trang mà không cập cảng được thì chủ tàu cũng sẽ mất uy tín. Do đó, chủ tàu phải bỏ Nha Trang ra khỏi danh sách điểm đến. Vì vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị để cảng Nha Trang sớm được đầu tư, nâng cấp" - ông Thắng đề nghị.

Trong khi đó, ông Đặng Bảo Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang, đề xuất bến du thuyền Ana Marina đã hoàn thiện mọi hạ tầng, thủ tục cần thiết như: cảng vụ, biên phòng, bến bãi, điều kiện kỹ thuật để đón tàu quốc tế. Công ty đang làm thủ tục gửi Cục Hàng hải xin cấp phép khu neo đậu mới ở phía Bắc TP Nha Trang để góp phần tháo gỡ khó khăn cho du lịch tàu biển.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa - cho hay UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng tiếp nhận các tàu khách nội địa trong khoảng 6 tháng để duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa. Riêng đối với việc tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế qua cảng Nha Trang vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa.

Năm 2023, cảng Nha Trang đón 46.000 khách quốc tế Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, cảng Nha Trang đã đón 25 chuyến tàu biển quốc tế với số khách lên bờ tham quan gần 46.000 người. Dự kiến trong năm 2024, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đón hơn 40 chuyến tàu biển quốc tế. Mới đây, ngày 4-1, ngành du lịch Nha Trang đã đón tàu Spectrum of the Seas với gần 4.400 du khách đến từ nhiều quốc gia, theo hành trình Hồng Kông - Nha Trang - Phú Mỹ - Hồng Kông. Đây là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên của năm 2024 đến vịnh Nha Trang.