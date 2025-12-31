Du lịch TP HCM trước cơ hội lớn để bứt phá

Đó là nhận định được Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nêu tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP HCM năm 2025, do Sở Du lịch thành phố tổ chức, chiều 30-12. Ông cho biết năm 2026, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón tới 11 triệu khách quốc tế và 50 triệu khách nội địa, tổng doanh thu du lịch khoảng 330.000 tỉ đồng.

Đón khách kỷ lục

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng, năm 2025, ngành du lịch thành phố đã tận dụng rất tốt đợt cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước để kết hợp tuyên truyền về lịch sử hào hùng, với các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, góp phần định vị thương hiệu du lịch TP HCM trên bản đồ du lịch quốc tế. Nhờ đó, thành phố đang từng ngày trở thành điểm đến hấp dẫn.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP HCM, năm 2025, lượng khách quốc tế tới thành phố ước đạt khoảng 8,56 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt khoảng 45,6 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 279.000 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại, khách quốc tế vẫn ùn ùn tới TP HCM. Khu vực trung tâm thành phố như Đường sách, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Hội trường Thống Nhất, Bến Bạch Đằng... đều nhộn nhịp khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nhìn rộng ra cả nước, ngành du lịch Việt Nam dự kiến cả năm 2025 sẽ đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt 1 triệu tỉ đồng. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho hay với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Trong khi du lịch thế giới mới phục hồi khoảng 90% so với trước dịch COVID-19, Việt Nam đã đón lượng khách quốc tế vượt xa mốc 2019. "Trong bối cảnh đó, ngành du lịch TP HCM đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu, trung tâm động lực của du lịch cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là địa bàn đón khách quốc tế lớn nhất, là trung tâm tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ quốc tế, là điểm đến tiêu biểu của du lịch đô thị, du lịch văn hóa, du lịch kết hợp hội nghị" - ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Cơ hội lớn chưa từng có

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp (DN) đã đề xuất một loạt giải pháp để xây dựng ngành du lịch trở thành nền kinh tế trải nghiệm, mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á vào năm 2030. Thu hút những dòng khách có giá trị cao, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng chi tiêu. Dẫn dắt du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch số của cả nước.

Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group), TP HCM đang tổ chức lại không gian đô thị và đơn vị hành chính theo hướng đồng bộ hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch nội vùng theo hướng xanh và bền vững.

Một đoàn khách Ấn Độ tham quan TP HCM. Ảnh: LAM GIANG

Trên nền tảng đó, Lữ hành Saigontourist đã và đang xây dựng chuỗi city tour và sản phẩm chuyên đề giai đoạn 2025-2030, tập trung vào việc tôn vinh di sản, kết nối văn hóa - lịch sử - đường sông - không gian xanh; khuyến khích các hình thức di chuyển văn minh như đi bộ, metro, xe buýt công cộng và buýt sông.

"Cách làm này giúp du khách, dù đến thành phố vì bất kỳ mục đích nào, vẫn có thể trải nghiệm thành phố theo hướng chất lượng hơn, có trách nhiệm hơn và bền vững hơn. Sản phẩm du lịch xanh không chỉ dừng lại ở việc đưa khách đi tham quan mà được thiết kế theo hướng khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm, giảm lãng phí tài nguyên, tôn trọng di sản và gia tăng giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương" - ông Yên nói.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, thông tin trong năm 2026, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn với không gian đô thị hợp nhất. Chú trọng phát triển những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách.

Ngành cũng tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng để hình thành chuỗi sản phẩm liên thông, tăng giá trị trải nghiệm cho du khách và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM. "Đặc biệt, Sở Du lịch cam kết cùng các sở ban ngành, tham mưu để thành phố triển khai nghị quyết mới về cơ chế đặc thù để có thể tận dụng lợi thế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn" - ông Bình nói.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, TP HCM đang sở hữu một không gian phát triển mới, với quy mô lớn hơn, vai trò trung tâm vùng và cửa ngõ quốc tế ngày càng rõ nét, năng lực kết nối liên vùng và quốc tế được mở rộng cả về hạ tầng, thị trường và không gian phát triển du lịch.

Đây là cơ hội rất lớn để thành phố tái định vị mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch đô thị, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch sự kiện, du lịch văn hóa và các sản phẩm trải nghiệm chất lượng cao. Ngành du lịch thành phố cần tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao, gia tăng hàm lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách".

Gỡ khó về thuế, hóa đơn Chiều cùng ngày, Sở Du lịch TP HCM tổ chức hội nghị đối thoại với DN du lịch nhằm lắng nghe những vướng mắc về chính sách thuế và hóa đơn. Nhiều DN phản ánh khó khăn khi xuất hóa đơn cho các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch tổng hợp, bao gồm nhiều cấu phần như vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan và hướng dẫn viên. Việc áp dụng quy định trong thực tế còn có cách hiểu khác nhau giữa các đơn vị, khiến DN lo ngại rủi ro pháp lý. Các DN kiến nghị cơ quan quản lý sớm ban hành hướng dẫn thống nhất, rõ ràng, dễ áp dụng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn để DN nắm chắc quy định, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Liên quan hạ tầng, ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty Thuyền Buồm Đông Dương, cho biết du lịch đường sông TP HCM đang khởi sắc, nhu cầu khách tăng nhưng DN gặp khó vì thiếu bến bãi chuyên dụng, chi phí thuê neo đậu cao, thủ tục cấp phép và quản lý liên quan nhiều cơ quan, kéo dài thời gian xử lý. Ông kiến nghị có định hướng rõ ràng về quy hoạch, xã hội hóa đầu tư bến bãi để DN yên tâm đầu tư lâu dài.

